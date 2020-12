Le terrificanti avventure di Sabrina 4: Netflix rilascia il trailer finale

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 sarà distribuito su Netflix da fine mese e il trailer ufficiale diffuso questo pomeriggio anticipa alcune scene della nuova stagione. La serie racconta la storia di Sabrina Spellman, una ragazza in costante bilico tra il mondo della stregoneria e quello dei mortali. Giunto alla sua quarta e ultima stagione - dopo l'annuncio della cancellazione della serie da parte di Netflix -, lo show creato da Roberto Aguirre-Sacasa si è affermato come uno dei più noti originali prodotti da Netflix.

Adesso che Netflix ha diffuso il trailer finale in prossima della data di uscita prevista per il 31 dicembre, possiamo sapere qualcosa in più relativamente a quest'ultima stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina. Le prime immagini del trailer mostrano Sabrina festeggiare il compleanno insieme ai suoi amici. Tuttavia, la cerimonia è interrotta dall'arrivo di nuovi nemici da affrontare. Quando Ambrose si rende conto di ciò che sta accadendo, allerta la sua famiglia sulla capacità dei mostri di alterare la realtà e portare il mondo sull'orlo del baratro. Sabrina, quindi, riunisce i suoi amici per affrontare le nuove minacce in procinto di giungere a Greendale, ottiene l'aiuto da parte del suo doppelganger e riaccende la sua relazione con Nicholas Scratch. Le immagini del trailer portano in scena un universo laccato e decisamente kitsch, in cui le fiamme degli inferi e della magia e un ricco apparato scenografico dominano le atmosfere.

Come riportato da CBR, a proposito della cancellazione della serie dopo la quarta stagione, Roberto Aguirre-Sacasa ha affermato che la famiglia Spellman sarà protagonista di ancora molte avventure. Tuttavia, lo showrunner non ha comunicato altri dettagli. Nel cast di quest'ultima stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina torneranno Kiernan Shipka, Ross Lynch, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Gavin Leatherwood, Tati Gabrielle, Chance Perdomo, Lucy Davis, Richard Coyle e Miranda Otto.