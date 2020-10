Le terrificanti avventure di Sabrina 4: il teaser trailer annuncia la data di uscita

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 ha finalmente una data di uscita: il 31 dicembre 2020, come ha svelato il teaser trailer appena diffuso da Netflix, si potrà tornare dalle parti di Greendale insieme alla giovane strega interpretata da Kiernan Shipka.

Il video però ricorda anche un'altra cosa che risveglierà una vecchia ferita nei fan: la stagione 4 sarà anche l'ultima per Le terrificanti avventure di Sabrina. La decisione di Netflix rispetto alla serie fantasy-horror era piombata sulla fanbase come un fulmine a ciel sereno lo scorso luglio. Era stata immediatamente avviata una petizione per chiedere alla piattaforma e ad altri network di salvare Sabrina ma, nonostante le migliaia di firme, il tentativo si era rivelato vano.

A darne conferma era stato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, che aveva gettato benzina sul fuoco rivelando che Le terrificanti avventure di Sabrina 5 avrebbe mostrato il tanto atteso crossover con Riverdale: "La parte Quattro sarà la migliore e la quinta, 'Witch War', sarebbe stata fantastica. Continuerà tra le pagine dei fumetti".

Le terrificanti avventure di Sabrina: il poster ufficiale della serie

Le terrificanti avventure di Sabrina racconta la storia di una giovane strega che deve scegliere in quale mondo vuole vivere: quella magica dei suoi genitori o quella umana delle sue amiche. Basato sulla serie di fumetti con lo stesso nome, è interpretato da Kiernan Shipka al fianco di Ross Lynch e Lucy Davis e ha ottenuto recensioni generalmente favorevoli per tutta la sua durata.