Le terrificanti avventure di Sabrina 4, le nuove foto dal set sono sexy... e al sangue

Recentemente, poche serie Netflix hanno creato lo stesso buzz de Le terrificanti avventure di Sabrina 4, la cui quarta stagione si appresta ad arrivare sul colosso del video on demand a partire dal 31 dicembre. In occasione della prossima uscita, l'account Twitter dello show ha diffuso nuove ed esclusive foto dal set.

Postate il 26 dicembre su Twitter, le foto di scena e dal dietro le quinte della quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina mostrano Kiernan Shipka un abito rosso e merlettato. Dopo Sabrina Spellman, il secondo scatto mostra l'attore Lachlan Watson nei panni di Theo Putnam posare a petto nudo e sporco di sangue. La terza foto, invece, rivela il volto di Lucy Davis - nei panni di Hilda Spellman - vestita come fosse la moglie di Frankenstein. Infine, la quarta e ultima foto consiste in un selfie che ritrae Miranda Otto nei panni di Zelda Spellman e Michelle Gomez in quelli di Madam Satan.

Gli scatti dal dietro le quinte sono state postate pochi giorni dopo l'intervista di Gavin Leatherwood con CBR. L'attore ha dichiarato: "Nick non sarebbe stato la stessa persona se non avesse conosciuto Sabrina. Lui è guidato dall'amore e dall'attrazione nei suoi confronti. Grazie a lei, ha imparato a considerare il mondo in modo diverso. Nick è una sorta di lanterna che è stata accesa grazie a Sabrina". D'altronde, nel corso delle precedenti stagioni, Sabrina è scesa agli inferi per salvare Nick e per dimostrargli tutto il suo amore. Adesso, la ragazza si troverà a portare avanti una relazione con lui e, allo stesso tempo, a salvare il mondo.

Relativamente allo sviluppo dello show, come riportato da CBR, Kiernan Shipka ha dichiarato: "La prima stagione è molto più camp e horror delle altre. Abbiamo voluto omaggiare un sacco di film horror e, poi, con l'avanzare della serie abbiamo abbracciato un tono da thriller cosmico. In un certo senso, abbiamo sposato una nuova identità che si addice di più a noi". Distribuita a partire dal 31 dicembre, la serie vanta un cast che comprende i nomi di Kiernan Shipka, Ross Lynch, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Gavin Leatherwood, Tati Gabrielle, Chance Perdomo, Lucy Davis, Richard Coyle e Miranda Otto.