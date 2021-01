Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, Kiernan Shipka commenta il finale: "Non me lo aspettavo"

L'ultima parte della serie Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, è finalmente disponibile per la visione, così come l'ultimo episodio in assoluto per lo show con protagonista la giovane streghetta, che però ci conduce a un finale che la sua interprete, Kiernan Shipka, non ha particolarmente apprezzato. Attenzione, seguono spoiler .

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: Kiernan Shipka in una scena dell'ultima stagione della serie

Il Capitolo Trentasei, Le Montagne della Follia, ha visto la serie Netflix - di cui abbiamo parlato nella recensione di Le terrificanti avventure di Sabrina 4 - scegliere uno dei 4 finali ideati dagli sceneggiatori prima che arrivasse l'annuncio della cancellazione (proprio nella possibilità che arrivasse una conclusione anticipata), ovvero quello nel quale Sabrina si sacrifica per salvare tutti coloro che erano stati risucchiati dal Vuoto, lasciandosi alle spalle i suoi cari.

"Sono rimasta davvero sorpresa" ha raccontato l'attrice ai microfoni di ET "Credo di aver avuto finora la stessa mentalità di chiunque altro, ovvero che 'Sabrina non può morire. È Sabrina. Non può morire'".

"Ma quando ho letto la sceneggiatura, ho capito 'Oh, non ci sono più pagine. Credo sia proprio così'".

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: Kiernan Shipka e Sam Corlett nell'ultima stagione della serie

"Ma è un finale drammatico. E alla fine, credo che rappresenti quella che è davvero un'anima altruista: si sacrifica per il bene degli altri, e l'ho trovato davvero notevole come gesto. Sul piano emotivo, mi ha colpito in pieno. Solo, non è un finale semplice da digerire" continua Shipka "C'è un grande significato, e un forte impatto dietro, e tutto quello che vogliamo leggerci. Ma più di ogni altra cosa, mi ha colto alla sprovvista".

Eppure, nell'ultima scena, Sabrina è stata raggiunta nell'aldilà da Nick (Gavin Leatherwood), che dopo essersi riunito alla ragazza negli ultimi episodi, non ha sopportato l'idea di rimanere senza di lei. Così, dopo una nuotata nel Mare delle Tristezze, si è ricongiunto alla sua amata.

"Tuttavia, il personaggio non appartiene solo a me. Appartiene anche ai fan e agli spettatori, e se loro vogliono vedere il finale e pensare che abbia avuto un happy ending nell'aldilà con Nick, trovo sia fantastico" confessa in ultimo l'attrice "Ma vi dirò, per me Sabrina avrebbe tutte le capacità per trovare il modo di tornare a Greendale, se lo volesse. Ma forse lo dico perché io le sono così affezionata, e voglio pensarla in questo modo".

E voi, che ne pensate? Vi è piaciuto il finale? Siete d'accordo con Kiernan?