Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3: la prossima sarà una stagione "infernale"!

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 porterà i protagonisti all'Inferno e potrebbe mostrare un crossover con Riverdale, evento da tempo auspicato dai fan dei due show tratti dai fumetti.

A rivelare le anticipazioni è stato Roberto Aguirre-Sacasa, produttore di entrambi i progetti che adattano i fumetti di Archie Comics per il piccolo schermo.

Non proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione delle puntate disponibili da aprile, la notizia contiene anticipazioni !

La seconda stagione della serie Le terrificanti avventure di Sabrina si era conclusa con la protagonista interpretata da Kiernan Shipka pronta ad andare nella dimensione infernale per salvare il fidanzato Nick (Gavin Leatherwood).

Sacasa ha dichiarato: "Penso si possa dire con sicurezza che andremo all'Inferno. Sarà davvero, davvero divertente. Si tratta di qualcosa di pericoloso, ma è davvero divertente".

L'arrivo delle puntate inedite dovrebbe essere previsto per il mese di ottobre ma non ci sono certezze, come ha dichiarato il produttore: "Non lo so in realtà. Non penso saremmo pronti per Halloween. Non ho proprio idea. Stiamo scrivendo l'ottavo episodio, stiamo iniziando le riprese del sesto, quindi siamo quasi a metà del lavoro e sta andando in modo grandioso. Sono davvero orgoglioso di queste puntate che sono davvero, davvero divertenti".

Roberto Aguirre-Sacasa, dopo aver dato speranza ai fan della coppia composta da Harvey e Sabrina pur apprezzando il feeling tra la protagonista e Nick, ha infine parlato del possibile crossover con Riverdale: "Sono molto aperto all'idea e sembra che ne stiamo sempre parlando. Vorrei ancora che accaddesse".

Le terrificanti avventure di Sabrina 2, la recensione del finale di stagione: le porte dell'inferno si aprono