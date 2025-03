Le Superchicche: il trailer del pilot live-action svela molte scene della serie cancellata da The CW

La serie animata Le Superchicche era stata al centro di un progetto live action annunciato nel 2020 che non è mai andato oltre la realizzazione del pilot. Online, a distanza di circa quattro anni, è stato condiviso il trailer che rivela alcune delle scene realizzate per l'episodio mai arrivato sugli schermi televisivi.

Cosa avrebbe raccontato la serie live-action

Le protagoniste di Powerpuff Girls, che avrebbe proposto un approccio originale alle avventure raccontate in Le Superchicche, erano Chloe Bennet nel ruolo di Blossom, Dove Cameron in quello di Bubbles, e Yana Perrault che era Buttercup.

Tra gli interpreti c'era anche Donald Faison nella parte del Professor Utonium.

Nel trailer si vede la creazione della famiglia e qualche scena ambientata nel passato delle tre giovani, che erano state impegnate a proteggere Townsville. Le protagoniste hanno tuttavia affrontato problemi come ansia, stress e alcolismo e, mentre erano teenager, hanno ucciso per errore Mojo, un essere umano.

Blossom è quindi fuggita, Buttercup lavora con i vigili del fuoco, e Bubbles è andata in cerca della fama per le strade di Hollywood. Sette anni dopo, ormai ventenni disilluse senza alcun interesse per la lotta contro il crimine, le giovani tornano per combattere nuovamente contro il male.

Ecco il trailer:

Il progetto abbandonato

Le riprese erano iniziate nell'aprile 2021 e un mese dopo The CW aveva annunciato di aver scartato il pilot, chiedendo di modificare vari elementi della serie. Ad agosto 2021, Bennett aveva abbandonato lo show e nel maggio 2023 si era quindi deciso di abbandonare il progetto che era stato scritto e prodotto da Heather Regnier e Diablo Cody.

Maggie Kiley aveva invece diretto il pilot, prodotto da Warner Bros.