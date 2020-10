Le Streghe, il trailer ufficiale del film con Anne Hathaway

HBO Max ha finalmente svelato il trailer ufficiale di Le Streghe, il film diretto da Robert Zemeckis che vede Anne Hathaway e Octavia Spencer protagoniste assolute.

Nuovo adattamento dell'omonimo libro di Roald Dhal, Le Streghe, come il trailer ha svelato, ora ha anche una data di uscita: il 22 ottobre 2020 il film verrà distribuito, almeno in America, sulla piattaforma streaming HBO Max, mentre nel resto del mondo si sta programmando una release cinematografica.

Come segnala THR, dopo essere stato rimosso dal calendario delle uscite di quest'anno targate Warner Bros., il film con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci e Chris Rock - precedentemente in uscita i primi di ottobre - sarà disponibile in esclusiva su HBO Max (là dove è attivo il servizio) già da questo mese, dunque.

Negli altri Paesi, invece, si prevede un'uscita nelle sale a partire dal 28 ottobre, ma non abbiamo ancora informazioni in merito alla distribuzione italiana.

Basato sul romanzo del 1983 dallo stesso titolo, The Witches (Le Streghe) racconta la storia di un orfano che, assieme alla nonna, si ritrova ad avere a che fare con delle ingannevoli e spietate streghe nella peggiore delle cornici possibili: il raduno annuale delle Streghe, al quale presenzierà anche la terribile Strega Suprema.

Come si legge nella descrizione ufficiale del libro, quello di Dhal è "un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti,a chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i denti azzurrini, perché tutto ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi".

E la pellicola scritta e diretta Da Zemeckis sembra promettere altrettanto.