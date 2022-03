Le streghe Mayfair: Alexandra Daddario protagonista della serie tratta da Anne Rice

Alexandra Daddario sarà la protagonista di Mayfair Witches, adattamento della trilogia delle streghe Mayfair scritta da Anne Rice che diventa una serie prodotta da AMC.

Variety ha confermato che "Alexandra Daddario interpreterà Rowan, una brillante dottoressa alle prese con il suo destino di erede di una famiglia di potenti streghe".

"Alexandra è un talento singolare che ha illuminato lo schermo in tutte le produzioni a cui ha partecipato e non potremmo essere più felici di averla a bordo come guida del cast di una serie che sarà il fulcro dell'universo di Anne Rice in espansione su AMC+ e AMC" ha dichiarato Dan McDermott, presidente dell'intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks. "Abbiamo trovato la nostra Rowan e non vediamo l'ora che incontri gli spettatori entro la fine dell'anno in una serie brillantemente concepita e guidata da Esta Spalding, Michelle Ashford e Mark Johnson".

Esta Spalding e Michelle Ashford avranno il compito di scrivere e produrre Anne Rice's Mayfair Witches e nel team della produzione ci sarà anche Mark Johnson.

La protagonista sarà una giovane donna che lavora come neurochirurgo e scopre di essere la discendente di una famiglia di streghe e di possedere degli incredibili poteri, ritrovandosi inoltre ad affrontare una presenza sinistra che da generazioni tormenta la sua famiglia.

Spalding e Ashford, annunciando il progetto, hanno dichiarato: "Il mondo delle streghe ha affascinato e terrorizzato per secoli, ma l'approccio unico di Anne Rice ha esplorato qualcosa di completamente nuovo: donne che sono potenti, e spesso brutali, e sempre determinate a sovvertire le strutture che attualmente hanno il potere. Collaboriamo con grande entusiasmo con AMC e Gran Via Productions per portare in vita questo mondo misterioso e provocatorio".

Anne Rice's Mayfair Witches non è la sola serie tratta da Anne Rice in arrivo su AMC. il network lo scorso anno ha acquisito i diritti, oltre che della trilogia delle streghe Mayfair, dell'intero corpus delle Cronache dei vampiri. A breve approderà su AMC la serie reboot Interview with the Vampire, lanciata in un promo da AMC qualche settimana fa.