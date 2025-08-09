Wonder Woman: Alexandra Daddario è la favorita dei fan per il ruolo di Diana Prince nel reboot di James Gunn

I fan del DC Universe si stanno concentrando su Alexandra Daddario come possibile nuova Wonder Woman nel reboot della DCU, guidato da James Gunn e Peter Safran. Infatti, dopo il grande successo al botteghino del film su Superman, cresce la curiosità su chi sarà la prossima attrice a interpretare Diana Prince sul grande schermo.

Tra le candidate più amate dal pubblico c'è proprio Daddario, che si è fatta notare per il suo talento e il fascino in produzioni come Baywatch e The White Lotus. L'entusiasmo per lei è stato ulteriormente alimentato da una recente fan art che la ritrae con l'iconico costume dell'amazzone, che richiama lo stile classico di Lynda Carter degli anni Settanta.

Alexandra Daddario nei panni di Wonder Woman: la fan art che ha conquistato i fan

Un utente di DeviantArt ha realizzato una suggestiva immagine di Alexandra Daddario vestita da Wonder Woman, completa di tiara, braccialetti e stivali rossi. La scena la mostra mentre prende il volo sopra una strada cittadina, incarnando l'eroina DC con un look che mescola tradizione e modernità.

Questa rappresentazione ha catturato l'immaginazione di molti fan, i quali hanno espresso grande interesse nel vedere l'attrice calarsi in questo ruolo iconico nel prossimo capitolo della DCU.

La concorrenza per il ruolo di Wonder Woman nel nuovo DCU

Nonostante l'affetto dei fan per Daddario, il casting per il reboot di Wonder Woman è tutt'altro che definito. Altri nomi in lizza, supportati dai fan, includono May Calamawy, conosciuta per Moon Knight, e Melissa Barrera, nota per Scream. Anche Adria Arjona, protagonista di Star Wars: Andor, ha ricevuto un grande sostegno, tanto che James Gunn ha recentemente dichiarato che sarebbe una "Wonder Woman perfetta". La connessione di Arjona con Gunn, grazie al film The Belko Experiment, potrebbe darle un vantaggio nel processo di selezione.

Wonder Woman: Lynda Carter corre dietro ai nemici

Qualunque attrice sarà scelta per interpretare Wonder Woman, dovrà affrontare un ruolo centrale all'interno della DCU. James Gunn ha già annunciato che sono in sviluppo due progetti dedicati all'eroina amazzone: un film interamente su di lei e una serie TV più lenta e approfondita ambientata a Themyscira, la sua terra natale. Inoltre, Diana Prince sarà protagonista in vari film del DCU, vista la sua posizione chiave nella Justice League e il suo legame con Superman.