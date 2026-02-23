Alexandra Daddario e il marito Andrew Form annunciano il divorzio

L'attrice e il produttore, che si erano sposati nel 2022, hanno annunciato con un comunicato la fine del loro matrimonio.

Alexandra Daddario e il marito Andrew Form hanno confermato che hanno deciso di divorziare dopo essersi sposati nel 2022.

La coppia ha un figlio di 15 mesi, nato nell'autunno del 2024.

L'annuncio della fine del matrimonio

Un comunicato rilasciato dal portavoce della star di Baywatch al magazine People dichiara: "Alexandra Daddario e Andrew Form hanno preso la decisione di porre fine al loro matrimonio. La decisione è stata presa con amore e rispetto. Continueranno a collaborare come genitori del loro figlio e apprezzano il rispetto della privacy mentre affrontano questa transizione".

Una foto di Alexandra Daddario

L'attrice e il produttore avevano confermato la loro relazione nel maggio 2021 e si erano fidanzati pochi mesi dopo.

Nel giugno 2022 si erano poi sposati a New Orleans e nell'estate 2024 Alexandra aveva svelato di essere incinta del suo primo figlio.

La carriera dell'ex coppia nella vita

Form ha prodotto successi come il franchise horror di A Quiet Place - Un posto tranquillo e numerose serie tv, tra cui The Purge e Jack Ryan.

Alexandra, recentemente, è stata la protagonista della serie Le streghe Mayfair, progetto ispirato ai romanzi di Anne Rice. In precedenza ha recitato in show come I Soprano, Law & Order, White Collar, nella prima stagione di The White Lotus e True Detective. Tra i suoi progetti per il grande schermo ci sono invece il franchise cinematografico di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il disaster movie San Andreas e il film ispirato alla serie cult Baywatch.

L'attrice, recentemente, è stata indicata più volte come la possibile protagonista del prossimo film dedicato alle avventure di Wonder Woman, dopo l'addio al DC Universe di Gal Gadot, la precedente interprete dell'eroica Diana Prince. Per ora, tuttavia, non c'è ancora stata una conferma ufficiale.