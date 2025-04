Finn Wittrock e Alexandra Daddario star del film Hershey

Alexandra Daddario e Finn Wittrock saranno i protagonisti del film Hershey, che racconterà la storia dei fondatori della famosa azienda specializzata in cioccolata.

Alla regia del progetto ci sarà Mark Waters, che ha già portato al successo Mean Girls e Quel pazzo venerdì.

Cosa racconterà il film

Le riprese di Hershey inizieranno nel mese di maggio in Pennsylvania e il film dovrebbe poi essere distribuito nei cinema nel 2026.

Una foto di Finn Wittrock

Finn Wittrock avrà la parte di Milton Hershey che, insieme alla moglie Kitty, la parte affidata ad Alexandra Daddario, ha costruito un impero nel settore dell'industria dolciaria, ma non solo.

Nel 1909, Milton e Kitty hanno fondato la Hershey Industrial School, che ha offerto educazione gratis e alloggi destinati a orfani e bambini bisognosi.

Venti anni prima della sua morte, Milton ha trasferito la maggior parte dei suoi averi alla fondazione che si occupava delle iniziative educative, permettendo così alle attività di avere un futuro. Gli Hershey hanno inoltre contribuito alla crescita della città in cui hanno fondato la loro fabbrica costruendo centri ricreativi, teatri e sostenendo la realizzazione di trasporti pubblici per i loro dipendenti.

Il regista Mark Waters ha dichiarato: "Contro ogni aspettativa, Milton ha ottenuto un grandioso successo, ma a differenza di molti altri uomini benestanti della sua epoca, lui ha condiviso il successo con i lavoratori e la comunità che lo circondava. Al cuore del film ci sarà la speciale storia d'amore tra Milton e Catherine Hershey, che ha ispirato la creazione della Milton Hershey School".

Il filmmaker ha proseguito sottolineando: "Sono entusiasta nell'avere Finn Wittrock e Alexandra Daddario come interpreti di questi due visionari, che credevano nell'idea di lasciare il mondo in un modo migliore rispetto a come l'avevano trovato, il tipo di meravigliosa storia vera che gli spettatori desiderano attualmente".

Un'eredità importante

Pete Gurt, presidente di Milton Hershey School, ha dichiarato: "Il risultato più grande di Milton e Catherine Hershey non è stato il cioccolato, ma creare una casa e una scuola per generazioni di bambini in difficoltà. Essendo stato un alunno della Milton Hershey School, ho visto in prima persona come la loro visione trasforma le vite. Questo film cattura la storia che ha ispirato una straordinaria generosità e un lascito che continua oggi attraverso ogni studente e diplomato della nostra scuola. Si tratta di un reminder che il vero successo si misura non da quello che guadagni, ma da quello che dai".