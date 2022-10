Le Streghe Mayfair: il teaser trailer e la nuova data di uscita della serie con Alexandra Daddario

AMC ha appena rilasciato il nuovo teaser trailer dell'attesissima serie con Alexandra Daddario, composta da otto episodi totali, intitolata Le Streghe Mayfair. Lo show ha anche una nuova data di uscita ufficiale: andrà in onda l'8 gennaio 2023 su AMC+ e AMC.

La serie, definita come "la seconda avventura nell'universo immortale di Anne Rice", vede Alexandra Daddario nei panni della dottoressa Rowan Fielding, una neurochirurgo che scopre improvvisamente di essere anche l'erede di una potente famiglia di streghe.

Harry Hamlin è uno dei suoi parenti spettrali, mentre Tongayi Chirisa interpreta Ciprien, un investigatore soprannaturale che cerca di avvertire Rowan che i poteri della sua famiglia sono accompagnati da una maledizione nella forma del demone mortale Lasher, interpretato da Jack Huston.

Lo show è stato descritto come una storia spaventosa su una casa infestata: la Daddario si farà strada come strega tentando di respingere le avances di Lasher. Scritta e prodotta dalle showrunner Esta Spalding e Michelle Ashford, Anne Rice's Mayfair Witches è la seconda serie tratta dalle opere di Anne Rice dopo Interview with the Vampire.