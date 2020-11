Le Streghe, Anne Hathaway risponde alle polemiche: "Mi scuso per il dolore causato"

Attraverso i suoi canali social, Anne Hathaway, protagonista de Le Streghe, si è rivolta alla comunità dei disabili ed ha chiesto scusa alle persone affette da ectrodattilia, in riferimento alle polemiche nate nei giorni scorsi e riguardanti un dettaglio fisico del personaggio da lei interpretato nel film.

Questa settimana, infatti, il nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Roald Dahl, uscito pochi giorni fa on demand, è finito al centro di numerose critiche per il fatto che le mani dell'antagonista del film abbiano soltanto tre dita, particolare fisico ritenuto da molti offensivo nei confronti di chi è affetto da ectrodattilia (ovvero la mancanza congenita o acquisita di una o più dita) e condizioni simili. Ecco quindi spiegato il motivo per cui Anne Hathaway ha condiviso sui social un lungo post nel quale si è scusata con le "molte persone con differenze di arti, specialmente i bambini", che soffrono per la sua interpretazione della Grande Strega.

"Vorrei iniziare dicendo che faccio sempre del mio meglio per essere sensibile riguardo i sentimenti e le esperienze degli altri, non per paura di essere criticata ma perché non ferire gli altri sembra un livello base di decenza a cui tutti dovremmo aspirare", si legge nel post di Anne Hathaway. "Essendo una persona che crede davvero nell'inclusività e che detesta davvero la crudeltà, devo scusarmi per il dolore causato", ha continuato l'attrice, aggiungendo: "Mi dispiace. Non ho collegato la differenza degli arti con la Grande Strega Suprema quando mi è stato proposto quell'aspetto del personaggio; se lo avessi fatto, vi assicuro che tutto questo non sarebbe mai successo".

L'attrice americana ha quindi concluso il suo posto rivolgendosi alle famiglie dei bambini che fanno i conti con questo genere di disabilità: "Voglio in particolare dire che mi dispiace per i bambini disabili: ora che lo so, prometto che sarò migliore. E devo scuse speciali a tutti coloro che vi amano tanto quanto io amo i miei figli: mi dispiace di aver deluso la vostra famiglia".

Con questo lungo post, Anne Hathaway ha accompagnato un video di adulti e bambini affetti da disabilità agli arti che condividono le loro esperienze, nell'ambito del Lucky Fin Project, un'organizzazione senza scopo di lucro che esiste proprio per sensibilizzare le persone riguardo il tema dell'ectrodattilia.