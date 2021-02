Le serie più interessanti in uscita su Sky nel 2021

Diamo uno sguardo alle serie più interessanti in uscita su Sky nel 2021: dalla quinta stagione di Gomorra, alla seconda stagione di Euphoria, la nuova serie Anna, Raised by wolves e Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti.

Fantascienza e fuga dalla realtà sono alcune delle parole chiave sull'annata che ci aspetta sul piccolo schermo, ma non solo. Alcune delle serie più interessanti in arrivo su Sky nel 2021 ci porteranno faccia a faccia con alcune vere e proprie leggende, ma anche con realtà poco fantascientifiche e più vicine al crime.

Speravo de morì prima: Pietro Castellitto interpreta Francesco Totti

A farvi compagnia quest'anno su Sky (e in streaming su NOW TV), tornano alcune serie cult come la quinta stagione di Gomorra - La Serie, una serie tv che non ha bisogno di presentazioni, talmente famosa che si trova nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio appena trascorso; poi troverete ad aspettarvi la seconda stagione di Euphoria, la serie con Zendaya Coleman che tratta temi importanti dell'adolescenza in modo diretto ed esplicito. Ma quest'anno su Sky popone anche diverse nuove serie decisamente promettenti: Raised by Wolves - Una nuova umanità, la miniserie sci-fi di Ridley Scott, Speravo de morì prima, il dramedy sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, e infine Anna, la serie di Niccolò Ammaniti, ambientato in un mondo in cui i bambini si ritrovano a sopravvivere senza adulti.

Gomorra - Quinta stagione

Nella quinta stagione di Gomorra non vedremo Patrizia (Cristiana Dell'Anna), uccisa a bruciapelo da Genny (Salvatore Esposito). Ma preparatevi a vedere un incredibile ritorno: nella nuova stagione della serie Sky Original troveremo Ciro Di Marzio, l'Immortale, il personaggio interpretato da Marco D'Amore.

"Dal male non si salva nessuno, è questa la logica della narrazione. Ma a Ciro, e solo a Ciro, è stato concesso di tornare: perché deve espiare vivendo, perché è morto dentro. E la gente, questo, lo ha capito", ha spiegato Marco D'amore come le motivazioni che hanno spinto gli sceneggiatori a permettere a Ciro di rientrare.

Un altro personaggio che dovrebbe apparire nella stagione 5 è 'o Maestrale, un nome introdotto ed evocato alla fine della stagione 4, di cui ancora però non si conosce il volto.

Raised by Wolves - Una nuova umanità

Raised by Wolves: Amanda Collin in una scena della serie

Se non l'avete ancora vista, recuperate i primi due episodi (su 10 in totale) che sono stati già trasmessi su Sky Atlantic l'8 Febbraio. Si tratta della prima serie tv non solo prodotta ma anche diretta da Ridley Scott, che mette la firma su una storia sci-fi di grandissimo impatto.

Nel ventiduesimo secolo due androidi, Madre e Padre, fuggono da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso, di derivazione cristiana improntato al culto di Sol e noto come i Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre sono scioccati nello scoprire che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo. Mentre la colonia umana minaccia di essere distrutta dalle differenze confessionali, gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani è un compito arduo e insidioso.

Non perdetevi l'appuntamento ogni lunedì alle 21.15 in onda su Sky Atlantic.

Euphoria - Seconda stagione

Dopo il grande successo della prima stagione, culminato con l'Emmy Award a Zendaya, e i due episodi speciali andati in onda gli scorsi dicembre e gennaio, sarà prossimamente in arrivo la seconda stagione di Euphoria serie che racconta la vita di alcuni studenti di una scuola superiore tra amori, amicizie, sesso, droga, traumi.

La serie ha fatto discutere per la modalità estremamente cruda con cui tratta alcune tematiche legate all'età dell'adolescenza veicolandole attraverso le esperienze di Rue, Jules e gli altri protagonisti che vivono in totale smarrimento. Infatti, Rue Bennett, è un personaggio immaginario che incarna perfettamente una diciassettenne tossicodipendente in cerca di un posto nel mondo.

La stessa protagonista, Zendaya, in occasione dell'uscita del pilot, ha avvisato i i suoi follower tramite i social su ciò che avrebbero visto nella serie, sottolineando che non si tratta certo di una serie teen "edulcorata" come altre.

Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti

Speravo de morì prima: Pietro Castellitto in una scena della serie

La serie Sky Original prodotta da Mario Gianani per Wildside, è tratta dall'opera Un capitano di Francesco Totti e Paolo Condò.

Disponibile dal 19 marzo 2021, Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma e la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni. Un dramedy che unirà l'epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel complesso periodo prima del ritiro di un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un'intera città (e non solo).

Caratteristica della serie saranno le immagini d'archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e la visione del lato umano e privato di Francesco Totti: interessante, coinvolgente ed unico, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

A vestire la maglia di Francesco Totti sarà Pietro Castellitto (Freaks Out, Non ti muovere, La bellezza del somaro, La profezia dell'armadillo). Nel cast anche Greta Scarano (Suburra, Squadra antimafia - Palermo oggi, In Treatment, Il nome della Rosa) che sarà Ilary Blasi, sua moglie, mentre Monica Guerritore (Un giorno perfetto, La Bella Gente) interpreterà la madre del "Capitano", Fiorella. A completare il cast ci saranno inoltre Gian Marco Tognazzi nel ruolo di Spalletti e Giorgio Colangeli in quello di Enzo, il padre di Totti recentemente scomparso.

Anna

Creata e diretta da Niccolò Ammaniti, questa serie Sky Original è tratta dal suo romanzo omonimo: è il racconto distopico di un mondo distrutto, ambientato in Sicilia nel 2020, un mondo devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i bambini fino alla pubertà. Meglio specificare: il libro di Anna è stato pubblicato nel 2015.

L'esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre duemila candidate) è la ragazzina protagonista, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor - interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

Anna è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora una volta per Sky dopo il successo de Il Miracolo. È una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï. Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo).