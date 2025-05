Le schegge di Bret Easton Ellis diventa una serie con Kaia Gerber

Il romanzo Le schegge scritto da Bret Easton Ellis diventerà una serie tv prodotta da Ryan Murphy e la protagonista sarà Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford.

Il progetto sarà sviluppato per FX e alla regia, secondo le fonti di Deadline, ci sarà Max Winkler.

La star della serie

Kaia Gerber aveva già recitato nelle serie American Horror Story e American Horror Stories, entrambe prodotte da Murphy, mentre Winkler ha collaborato con il filmmaker in occasione di Monster e della serie American Love Story, un altro titolo che verrà realizzato per FX.

La giovane modella ha già recitato in show come Hacks e Overcompensating per Amazon, oltre ad avere dei ruoli nel film Saturday Night di Jason Reitman e nella comedy Outcome firmata da Jonah Hill.

Per ora non è invece stato svelato il nome di chi si occuperà della sceneggiatura del progetto tratto dal libro scritto da Bret Easton Ellis.

Cosa racconta Le schegge

Tra le pagine si racconta una storia ambientata nell'autunno del 1981. Un gruppo di diciassettenni californiani, studenti dell'esclusivo liceo Buckley School, viene sconvolto dall'arrivo di un ragazzo affascinante, ma disturbato e perverso. Robert Mallory sembra nascondere qualcosa e potrebbe essere legato a un serial killer che sta seminando morte a Los Angeles.

Il romanzo Le schegge era già stato al centro dello sviluppo di una possibile serie tv, in quel caso prodotta per HBO e che vedeva lo scrittore impegnato come autore. Tra i nomi dei possibili registi coinvolti nel progetto c'era anche l'italiano Luca Guadagnino, tuttavia non si è mai andati oltre le prime fasi di sviluppo.

Bisognerà ora attendere per scoprire quali altri attori reciteranno negli episodi e in che modo ci si avvicinerà alla storia ideata da Ellis.