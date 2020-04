Le relazioni pericolose: stasera su Iris il film con Glenn Close e un giovane Keanu Reeves

In onda stasera su Iris alle 21:00 ci sono Le relazioni pericolose di Stephen Frears, film del 1988 tratto dal romanzo omonimo di Choderlos de Laclos e ispirato all'adattamento teatrale che ne aveva fatto Christopher Hampton, poi sceneggiatore del film e vincitore di uno dei 3 Oscar ottenuti dalla pellicola.

Nella Francia del XVIII secolo la Marchesa di Merteuil (Glenn Close) chiede al suo antico e lussurioso amante, il visconte di Valmont (John Malkovich), di sedurre la fanciulla che l'ex spasimante della donna intende sposare: è la giovane Cécile de Volanges (Uma Thurman), innamorata di Danceny (Keanu Reeves). Il visconte ha però in mente un'altra conquista ben più ardua: la splendida Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer), sposata e molto pia...

Sette nomination e ben tre statuette conquistate - Migliore sceneggiatura non originale, migliori costumi e migliore scenografia - ai premi Oscar del 1989, dove anche Glenn Close era candidata come migliore attrice protagonista. Alla fine non vinse lei (ma Jodie Foster per Sotto accusa) ma la sua performance in Le relazioni pericolose è universalmente riconosciuta ormai tra le migliori del decennio.