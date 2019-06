Le regine del crimine, ecco il trailer del film con Elisabeth Moss e Melissa McCarthy

La Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Le regine del crimine. Il film è basato sulla serie DC Comics/Vertigo di Ollie Masters e Ming Doyle ed è una gangster story interamente virata al femminile ambientata all'interno della mafia irlandese durante la fine degli anni Settanta.

Al centro di Le Regine del Crimine ci sono tre donne che, dopo aver visto i loro rispettivi mariti finire in carcere, decidono di prendere in mano la situazione, finendo per gestire il giro di affari criminale in modo addirittura più brutale di quanto abbiano fatto i loro coniugi in un crescendo di sangue, soldi e pistole, senza dimenticare una massiccia dose di ironia nerissima, come si può ben vedere anche dalle immagini del promo.

Ecco il trailer in lingua originale:

Il trailer ita de Le regine del crimine:

A interpretare queste 'signore d'onore' sono: Tiffany Haddish, un'inedita Melissa McCarthy e Elizabeth Moss che inizialmente sono addirittura riluttanti nell'inserirsi in questa attività illegale e sembrano farlo più per necessità che per vera convinzione, ma poi pian piano dimostrano di cavarsela piuttosto bene. Tanto che l'FBI decide di tenerlo d'occhio. La regia è affidata a Andrea Berloff, autore dello script candidato all'Oscar Straight Outta Compton e sarà nelle sale americane dal 9 agosto. L'uscita italiana è invece prevista per 26 settembre.