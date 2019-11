Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez quasi nuda sul set: "Quel costume era un incubo"

Jennifer Lopez più sexy che mai ne Le ragazze di Wall Street, ma ha rischiato di rimanere nuda sul set. Normale, si dirà, in fondo protagoniste del film sono un gruppo di spogliarelliste, ma è pur vero che J.Lo ha corso il rischio anche prima di entrare nel suo personaggio.

In particolare per colpa di quel body succinto con cui Ramona, il personaggio interpretato da Jennifer Lopez, appare per la prima volta nel film (qui la nostra recensione di Le ragazze di Wall Street - Business is Business), come ha raccontato il costumista Mitchell Travers. "Ero entusiasta del fatto che nella sceneggiatura non ci fossero così tanti riferimenti cinematografici da dover rispettare. A volte devi lavorare per film ambientati negli anni '80 o negli anni '60, ma qui no ed è stato molto emozionante poter essere tra i primi a creare un'identità stilistica per certi personaggi ai giorni nostri".

Travers ha però dovuto fare appello a tutto il suo entusiasmo e a tutta la sua pazienza in alcune scene di Le ragazze di Wall Street - Business is Business, soprattutto per colpa dei continui movimenti, non proprio l'ideale quando hai a che fare con costumi fragili e scollatissimi. Il momento terribile è stato uno in particolare: l'ingresso di Ramona sul palco del club in quel body che sfidava le leggi della fisica.

Le ragazze di Wall Street: Jennifer Lopez durante una scena

Quel capo è costato diverse notti insonni al povero costumista, che in un'intervista con Metro.uk ha raccontato: "Era il mio incubo, e alla fine è successo". Già, perchè Jennifer Lopez, invidiabile in Hustlers a 50 anni suonati, ha rischiato di rimanere completamente nuda davanti a tutti i presenti sul set. "Al primo ciak, appena Jennifer Lopez ha fatto il suo ingresso sul palco, ho visto due degli elastici spuntare fuori dal body. Quindi sono accorso con la mia squadra, eravamo 4 persone a cucirle letteralmente quel costume addosso. Abbiamo praticamente dovuto cucirla nel suo body, non potevamo rischiare quello che sarebbe sicuramente successo se non l'avessimo fatto".

E non solo ago e filo: Mitchell Travers ha confessato di non essersi mai separato dal nastro biadesivo, che nel corso delle riprese è diventato il migliore amico della squadra di costumisti e delle protagoniste. "Non vedrete mai più una tale dose di nastro biadesivo come in questo film!" ha scherzato.

Le ragazze di wall street - Business I$ Business, o se preferite Hustlers, come era già famoso internazionalmente, è arrivato oggi nelle sale italiane e sono in molti a credere che frutterà a J.Lo una candidatura ai prossimi Oscar.