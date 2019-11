Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, in esclusiva il video a tutto girl power!

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, il film con Jennifer Lopez arriva nelle sale il prossimo 7 novembre e, come potete vedere nella video clip in esclusiva, si inserisce nel filone che affronta il tema del Girl Power nel cinema.

Le storia delle ragazze di Wall Street - Business I$ Business è incentrata sulla vera storia di Destiny, la ragazza fa la spogliarellista per provvedere a sé stessa e alla nonna. La sua vita cambia quando fa amicizia con Ramona, la stella del locale. Destiny impara da Ramona come conquistare il pubblico maschile, soprattutto la clientela di Wall Street, e come sfruttare invece di essere sfruttata. Destiny, Ramona e altre ballerine che si uniscono a loro, escogitano un piano per cambiare le regole del gioco, ma la situazione sfuggirà al loro controllo.

Il film è basato sull'articolo del New York Magazine del 2015 The Hustlers at Scores scritto da Jessica Pressler e diventato subito virale. Nel cast troviamo Jennifer Lopez ne ruolo di Ramona Vega, Constance Wu in n quelli della Destiny. Al fianco delle due protagoniste ci sono Julia Stiles, Lili Reinhart nei panni di un gruppo di ambiziose ex spogliarelliste che si danno man forte per scardinare la società maschile. Con loro anche la rapper ed ex stripper Cardi B.

Le ragazze di wall street - Business I$ Business è diretto da Lorene Scafaria ed ed è stato presentato al Toronto Film Festival il 7 settembre mentre in Italia è arrivato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il film si inserisce nel filone del cosiddetto "girl power" nel cinema che, come la video clip che vi mostriamo in esclusiva comprende film come Le ragazze del Coyote Ugly, Spring Breakers - Una vacanza da sballo, Bling Ring e Ocean's 8. Le ragazze di wall street - Business I$ Business uscirà in Italia il 7 novembre grazie a Lucky Red.