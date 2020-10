Le ragazze del Coyote Ugly, Tyra Banks conferma: "Il sequel è in lavorazione"

Tyra Banks anticipa la possibilità di un seguito per il cult del 2000 Le ragazze del Coyote Ugly che potrebbe arrivare sotto forma di film o serie tv.

È ufficiale! Tyra Banks ha confermato l'arrivo di un sequel del cult Le ragazze del Coyote Ugly. La supermodella, produttrice e conduttrice di Ballando con le stelle ha rivelato l'esistenza di un progetto per riportare in vita la pellicola del 2000.

"Oggi avrei dovuto partecipare a una conference call per parlare del sequel di Le ragazze del Coyote Ugly" ha svelato Tyra Banks nel corso del Kelly Clarkson Show. "Avremmo dovuto sentirci oggi, ma sono qui a parlare con voi perciò non posso parlare con loro... Stiamo valutando se fare un Coyote Ugly 2 o una serie tv."

Kelly Clarkson ha chiesto alla Banks se è ancora in grado di ballare sul bancone come al tempo del film, e lei ha risposto:

"Mi sento come se dovessi ballare, adesso che non ho un coreografo che mi dice esattamente come muovermi".

Le ragazze del Coyote Ugly raccontava la storia di una timida cantautrice del New Jersey (Piper Perabo) che ha paura del palcoscenico e approda al Coyote Ugly, dove avvenenti bariste intrattengono i clienti con balli sexy sul bancone del locale. Il film, uscito nel 2000, ha incassato 114 milioni di dollari. Ovvio che, con un tale successo, un sequel sarebbe d'obbligo e il progetto è nei piani di Tyra Banks da tempo come ammette lei stessa:

"Non vedo l'ora di fare Le ragazze del Coyote Ugly 2. Voglio produrlo, ho solo bisogno di ottenere i diritti dal produttore Jerry Bruckheimer, o collaborare con lui".

Per quanto riguarda il cast dei sogni, la Banks un'idea in mente ce l'avrebbe già fin dal 2018, come aveva confessato a EW:

"Selena Gomez sarebbe una buona scelta. Ballare su un bancone? Forse Lady Gaga come proprietaria del locale. Una dura! Meryl Streep intenta a ballare al bar con noi, ma lei sarebbe il bancone. Attrice di metodo!".