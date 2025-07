Le ragazze del Coyote Ugly, Piper Perabo apre al sequel: "C'è una discussione per fare qualcosa di nuovo"

Intervistata da The Hollywood Reporter mentre si trovava al San Diego Comic-Con, Piper Perabo ha aperto totalmente alla possibilità che venga realizzato nel prossimo futuro un sequel de Le ragazze del Coyote Ugly.

L'attrice, che grazie al ruolo di Violet nel film ottenne il suo primo grande successo in carriera, ha confermato che persone interne alla produzione ne starebbero parlando.

Piper Perabo conferma le voci sul possibile sequel de Le ragazze del Coyote Ugly

"Ci sono state delle discussioni a riguardo. Alcune cose sono in fase di confronto. Non posso davvero dire nulla, ma le persone che se ne stavano occupando stanno parlando di alcune cose" ha specificato Perabo.

Il cast principale di Le ragazze del Coyote Ugly

La star ha confermato che diversi membri del cast originale vorrebbero tornare nel seguito: "Alcune persone che, inizialmente, non erano ritenute indispensabili, ora dicono che vorrebbero esserci. Quindi ci sono molti cuochi in cucina in questo momento, ma le cose si stanno muovendo" ha concluso l'attrice.

Le ragazze del Coyote Ugly lanciò la carriera di Piper Perabo

Nel film diretto da David McNally, Piper Perabo interpreta Violet, una cantautrice emergente che decide di trasferirsi a New York per inseguire i suoi sogni per poi finire a lavorare nel celebre locale Coyote Ugly.

Negli anni seguenti, Piper Perabo ha recitato in diversi film come L'altra metà dell'amore, Una scatenata dozzina, Perché te lo dice mamma, Edison City e The Prestige, diretta da Christopher Nolan.

Nel cast del cult Le ragazze del Coyote Ugly anche Maria Bello, Tyra Banks, Bridget Moynahan, Melanie Lynskey, Adam Garcia, John Goodman e Izabella Miko. Diversi di questi interpreti avrebbe chiesto di poter tornare nel sequel del film, che probabilmente avrebbe in quel caso Piper Perabo ancora come protagonista nel ruolo di Violet, venticinque anni dopo il primo film.