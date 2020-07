Le ragazze del centralino 5: gli ultimi episodi su Netflix in streaming da oggi

Le Ragazze del Centralino 5 torna su Netflix in streaming a partire da oggi 3 luglio: disponibili gli ultimi cinque episodi della serie spagnola!

Le ragazze del centralino arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibili gli ultimi episodi della quinta stagione, che andrà a chiudere le vicende di Lidia, Carlota, Ángeles e Marga, che vengono assunte come operatrici per la Compagnia dei Telefoni.

La serie drammatica è ambientata nella Madrid del 1928 e vede quattro ragazze diventare centraliniste nel nuovissimo quartier generale della società nazionale di telefonia, che ha appena aperto nel centro della città. Lida, Marga, Carlotta e Angeles provengono da esperienze di vita diverse, le loro vicende si intrecceranno tra amicizia, successo, gelosie, invidie, amore e tradimenti.

Las Chicas Del Cable: uno scatto delle protagoniste della serie spagnola

La serie è il primo telefilm spagnolo a essere stato ideato, prodotto e rilasciato da Netflix, prima del boom di La casa di carta. A maggio 2017 la serie è stata rinnovata per una seconda stagione composta da otto episodi, nell'autunno 2018 Netflix ha rilasciato la terza stagione, nell'estate 2019 la quarta. La quinta stagione, l'ultima de Le ragazze del centralino, è costituita da 10 episodi ed è stata distribuita in due parti: la prima è arrivata il 14 febbraio 2020, mentre la seconda è già disponibile su Netflix.

Le ragazze del centralino è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.