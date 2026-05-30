Le paludi della morte stasera su Rai 4: trama, cast del film con Jeffrey Dean Morgan

Stasera su Rai 4 va in onda Le paludi della morte, thriller ispirato a fatti reali con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan e Jessica Chastain. Trama e cast del film ambientato nei Killing Fields.

Stasera sabato 30 maggio su Rai 4 arriva Le paludi della morte, un thriller intenso e cupo ispirato a una storia vera. Il film segue un'indagine nei misteriosi Killing Fields del Texas, tra omicidi, scomparse e segreti sepolti nella palude.

La trama: un'indagine nei Killing Fields del Texas

La storia è ambientata a Texas City, dove l'ispettore della Omicidi Mike Sounder, detective texano dal carattere difficile, viene affiancato dal collega newyorkese Brian Heigh. I due vengono coinvolti in un caso inquietante: il ritrovamento del corpo di una giovane ragazza nella zona paludosa conosciuta come Killing Fields, un'area tristemente nota per il ritrovamento di numerose vittime.

Le indagini si fanno rapidamente più complesse quando emergono nuovi indizi e ulteriori casi di persone scomparse, mentre la verità appare sempre più difficile da raggiungere.

Texas Killing Fields: Sam Worthington con Jeffrey Dean Morgan in una scena del film

Un passato che ritorna: il legame con l'ex moglie del protagonista

A coinvolgere gli investigatori è anche Pam Stall, ex moglie di Mike e ispettore a sua volta, che li affianca nel caso. Il legame personale tra i protagonisti aggiunge tensione a un'indagine già carica di elementi drammatici.

La situazione precipita quando viene rapita Little Anne, una ragazzina di strada di cui Mike si prende cura. A quel punto, Brian e Pam si spingono nel cuore dei Killing Fields, un luogo inquietante e carico di leggende, per tentare un salvataggio disperato.

Un thriller presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

Le paludi della morte non è solo un thriller poliziesco, ma anche un film con una forte impronta autoriale: la sceneggiatura è firmata da Donald F. Ferrarone, ex agente della DEA, e la pellicola è stata presentata in concorso alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Texas Killing Fields: Jessica Chastain in una scena

Un cast di grandi nomi del cinema e delle serie TV

Nel cast spiccano nomi molto noti al pubblico internazionale: Sam Worthington, protagonista di Avatar, Jeffrey Dean Morgan, celebre per The Walking Dead, Jessica Chastain e Chloë Grace Moretz. Un ensemble che contribuisce a dare intensità e profondità alla storia.

Interpreti e personaggi

Sam Worthington : Mike Souder

: Mike Souder Jeffrey Dean Morgan : Brian Heigh

: Brian Heigh Jessica Chastain : Pam Stall

: Pam Stall Chloë Grace Moretz : Little Anne Sliger

: Little Anne Sliger Stephen Graham : Rhino

: Rhino Jason Clarke : Rule

: Rule Annabeth Gish : Gwen Heigh

: Gwen Heigh Sheryl Lee: Lucie Sliger

Dove vedere Le paludi della morte in tv e in streaming

Il film andrà in onda stasera, sabato 30 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 4. Le paludi della morte sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.