Le Mans '66 - La grande sfida dall'Oscar all'homevideo: dall'11 marzo in 4K, Blu-ray e DVD

Il film con Matt Damon e Christian Bale vincitore di due statuette, già disponibile in digitale su varie piattaforme, dall'11 marzo uscità in tre edizioni homevideo con tanti extra.

Le Mans '66 - La grande sfida: Christian Bale, Matt Damon in una scena del film

Vincitore di due premi Oscar per il miglior montaggio e il miglior montaggio sonoro, Le Mans '66 - La grande sfida è pronto adesso a rombare anche in homevideo: il film che ha conquistato sia il pubblico che la critica, raccontando con successo una storia realmente accaduta che farà battere il cuore dall'inizio ai titoli di coda, oltre a essere già disponibile sulle piattaforme digitali (Itunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision). l'11 marzo uscirà in tre edizioni: 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD.

Le star di Le Mans '66 - La grande sfida - La grande sfida sono Matt Demon e Christian Bale, perfetti nel ripercorrere l'incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby e dell'intrepido pilota britannico Ken Miles, che insieme si batterono contro l'interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans in Francia nel 1966.

Questi i contenuti extra delle edizioni homevideo: