Le libere donne, trama della seconda puntata stasera su Rai 1: una giornata al mare cambia tutto

Nel nuovo appuntamento con Le libere donne, la fiction RAI con Lino Guanciale, Mario Tobino lotta per dimostrare che Margherita è vittima di abusi, poi una giornata al mare cambia tutto.

Dopo la buona accoglienza della scorsa settimana, Le libere donne, la serie che vede protagonista Lino Guanciale, torna stasera su Rai 1, al termine di Affari Tuoi, con la seconda puntata.

Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, la serie tv è liberamente tratta da Le libere donne di Magliano, il romanzo autobiografico scritto da Mario Tobino nel 1953.

Le libere donne: la trama completa della seconda puntata

Le libere donne

Il terzo episodio della fiction comincia quando, durante una notte in reparto, l'infermiere Beppe tenta di aggredire Margherita, ma Mario Tobino interviene in tempo riuscendo a fermarlo. In seguito la donna si trova davanti al giudice, chiamato a stabilire se sia davvero affetta da disturbi mentali. Nel corso dell'udienza accusa apertamente il marito di averla maltrattata e di averla sottoposta per anni a violenze. Tuttavia le sue parole non trovano conferme e nessuno sembra disposto a crederle.

Travolta dalla tensione e dalla frustrazione, Margherita perde il controllo e aggredisce l'uomo, finendo così in isolamento all'interno dell'ospedale.

Nel frattempo il dottor Anselmi si accorge che Tobino sta sviluppando un legame sempre più forte con la paziente e lo mette in guardia, invitandolo a non lasciarsi coinvolgere troppo emotivamente.

Parallelamente Paola mantiene la promessa fatta a Marta, una donna ebrea nascosta nell'istituto di Maggiano. Intanto Margherita continua a vivere momenti di grande instabilità, oscillando tra fasi di lucidità e profonde crisi depressive. Tobino cerca di aiutarla proponendo metodi di cura alternativi all'elettroshock, che invece il collega Parisi continua a considerare la soluzione principale.

Nel quarto episodio, la notizia dell'armistizio annunciato da Badoglio accende nuove speranze tra medici e personale dell'ospedale, mentre le pazienti, provate dalla fame, arrivano a ribellarsi per la mancanza di cibo. Il direttore Roncoroni tenta di procurare nuove scorte alimentari per l'istituto, ma torna a Maggiano senza aver ottenuto nulla.

Intanto Mario, che è riuscito a far evadere Margherita dall'ospedale, passa con lei una giornata al mare: quello che succede cambierà per sempre il loro rapporto.

Nel frattempo Paola raggiunge Mario, riuscita a sfuggire ai rastrellamenti nazisti: il loro incontro riporta alla luce sentimenti mai del tutto spenti e una passione che il tempo non è riuscito a cancellare.

L'atmosfera cambia bruscamente quando un gruppo di soldati nazisti fa irruzione nell'ospedale psichiatrico alla ricerca della donna ebrea nascosta tra le pazienti, gettando tutti in uno stato di paura e tensione.

Da quante puntate è composta Le libere donne?

La miniserie conta in totale 6 episodi della durata di circa 65 minuti ciascuno, che verranno distribuiti su Rai 1 nel corso di tre prime serate. L'ultima puntata andrà dunque in onda martedì 24 marzo.

Le libere donne, oltre che in TV in chiaro, è disponibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand. Sulla piattaforma è anche possibile scoprire come finisce la serie perchè è disponibile il cofanetto completo.