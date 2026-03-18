Il Grande Fratello Vip 8 non parte bene: ascolti tiepidi, battuto dalla fiction di Rai 1

La prima puntata del Grande Fratello targato Ilary Blasi non è riuscita a rispettare le aspettative. Nonostante l'hype legato al ritorno della conduttrice, il reality appare meno coinvolgente e fatica a conquistare il pubblico, soprattutto se confrontato con le fiction di Rai 1, dove volti come Lino Guanciale continuano a catturare l'interesse degli spettatori.

Grande Fratello flop: la serata premia le fiction Rai con Lino Guanciale

Nonostante il ritorno del reality su Canale 5, la serata ha premiato programmi di genere diverso. Le Libere Donne su Rai 1 ha conquistato 3.046.000 spettatori con il 18.7% di share, risultando più seguito del Grande Fratello Vip 8, che si è fermato a 2.146.000 spettatori e 18.4%. Un risultato che appare ancora più deludente se confrontato con l'esordio della versione Nip condotta da Simona Ventura, da cui perde circa due punti di share.

La serata ha visto Rai 2 con Stasera a Letto Tardi intrattenere 409.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Italia 1 ha ottenuto 912.000 spettatori con il film Spider-Man (5.4%). Rai3 ha proposto FarWest, scelto da 599.000 spettatori (4%), e su Rete 4 È Sempre Cartabianca ha raccolto 495.000 spettatori (3.9%). Buon riscontro per La7 con DiMartedì, che ha raggiunto 1.690.000 spettatori (10.6%), confermandosi tra i programmi informativi più seguiti. Tra i canali minori, TV8 ha proposto Italia's Got Talent con 487.000 spettatori (2.8%), Nove ha trasmesso Cash or Trash - La Notte dei Tesori con 381.000 spettatori (2.2%).

Locandina di Le libere donne

Access prime time 17 marzo: sfida serrata tra Rai1 e Canale 5

Nell'access prime time, la sfida tra le due ammiraglie è stata molto equilibrata. Su Rai 1 Cinque Minuti ha raccolto 4.261.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi 5.110.000 spettatori (24%). Su Canale 5, dopo otto minuti di Gira La Ruota della Fortuna (3.930.000 spettatori, 18.9%), la Ruota della Fortuna ha ottenuto 5.244.000 spettatori con il 24.8%. La concorrenza tra le due reti rimane quindi serrata, con distacchi ormai minimi nella fascia più competitiva della giornata.

Considerazioni finali sugli ascolti TV: fiction Rai batte il Grande Fratello

Il dato più rilevante della serata resta la partenza sottotono del Grande Fratello: l'attesa legata al ritorno di Ilary Blasi non è bastato a trainare il reality. Il pubblico sembra preferire storie più curate e personaggi consolidati, come quelli della fiction Rai con Lino Guanciale. Il confronto tra le due tipologie di programmazione mostra che fama e notorietà della conduttrice da sole non bastano: servono contenuti capaci di coinvolgere davvero e mantenere alta l'attenzione serata dopo serata. Resta da capire quanto ha pesato la vicenda di Alfonso Signorini sulle scelte del pubblico.