Le iene stasera su Italia 1: anticipazioni e ospiti del 18 marzo

Stasera su Italia 1 Le Iene tornano con Veronica Gentili e Max Angioni tra nuove rivelazioni sul caso David Rossi e l'aggressione shock a Napoli. Servizi esclusivi e testimonianze inedite.

Stasera, mercoledì 18 marzo 2026, alle 21.25, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. Alla conduzione, Veronica Gentili e Max Angioni guideranno il pubblico tra inchieste, interviste esclusive e approfondimenti sui fatti più recenti.

Tra i servizi più attesi della serata, nuove rivelazioni sul caso David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, e un'inchiesta da Napoli, dove lo scorso 5 marzo una giovane è stata accoltellata senza apparente motivo su un autobus nel quartiere Arenella.

Stasera a Le Iene: Nuovi sviluppi sul caso David Rossi

Dopo anni in cui la morte di Rossi era stata considerata un suicidio, le nuove analisi tecniche sull'orologio del manager e sulle ferite al volto hanno aperto scenari investigativi inediti. Sulla base delle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, la Procura ha deciso di riaprire ufficialmente il fascicolo.

Il nuovo servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei si concentra su un dettaglio inquietante catturato dalle telecamere della banca di Siena: un uomo entra nel vicolo di Monte Pio circa mezz'ora dopo la caduta di Rossi dall'ufficio. In esclusiva, le testimonianze di Francesco Giusti, indicato da una testimone come l'uomo ripreso nei video, e di Maurizio Montigiani, che sostiene di aver appreso dalla stessa persona della morte di Rossi prima che fosse resa pubblica.

Ditonellapiaga si esibisce sulle note di Che fastidio! a Sanremo 2026

Aggressione su un autobus a Napoli: il racconto della vittima

Nel servizio di Giulio Golia, la cronaca dell'aggressione a Napoli: la ragazza accoltellata sull'autobus racconta alle telecamere i momenti di panico vissuti e il ruolo dell'autista che, insieme alle forze dell'ordine, ha evitato conseguenze più gravi.

L'aggressore, fermato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Giovanni Bosco, si è poi tolto la vita pochi giorni dopo. Il servizio indaga su come sia stato possibile un gesto estremo in una struttura dove l'uomo era sotto sorveglianza, cercando di fare luce sulle responsabilità e le circostanze del caso.

Ospiti speciali del 18 marzo

La puntata di stasera de Le Iene accoglierà anche ospiti di grande richiamo. Tra loro Ditonellapiaga, cantautrice che al Festival di Sanremo ha conquistato il terzo posto con il brano Che fastidio! Sarà presente anche Manuela Arcuri, protagonista del nuovo film Tradita. Infine, Pierpaolo Spollon, parlerà della nuova stagione di DOC - Nelle tue mani e dello spettacolo teatrale La paternità spiegata male.