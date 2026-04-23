Le Iene stasera su Italia 1: inchieste, ospiti e anticipazioni del 23 aprile

La puntata di stasera con Veronica Gentili e Max Angioni affronta il caso Miccoli, le polemiche su Mario Adinolfi e nuove piste sul Mostro di Firenze

Stasera, giovedì 23 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. L'ideatore del format è Davide Parenti, mentre la regia è affidata ad Antonio Monti. La trasmissione sarà visibile anche in streaming, anche dall'estero, sul sito ufficiale.

Il servizio su Fabrizio Miccoli

Giulio Golia ripercorre la parabola di Fabrizio Miccoli. Al centro c'è la figura dell' ex simbolo del Palermo FC, la cui carriera sportiva di alto livello è stata oscurata da una vicenda giudiziaria molto grave. La condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso - legata al recupero di un credito tramite ambienti criminali - ha segnato un punto di rottura netto tra l'immagine pubblica dell'atleta e i suoi comportamenti privati.

A rendere il caso ancora più delicato è stata l'intercettazione in cui Miccoli insultava Giovanni Falcone, figura simbolo della lotta alla mafia. In un contesto come quello siciliano, quel tipo di offesa ha avuto un peso enorme, non solo mediatico ma anche etico e civile.

Dopo aver scontato la pena (tra carcere e misure alternative), Miccoli ha intrapreso un percorso di pentimento che, secondo il servizio di Giulio Golia, appare continuo e consapevole. Un passaggio significativo è stato il perdono ricevuto in forma privata dalla famiglia di Falcone, elemento che ha aperto la strada a una riabilitazione più ampia.

Il momento simbolico più recente è la presentazione del libro dedicato alla sua vicenda presso la Fondazione Falcone, alla presenza del nipote del magistrato: un gesto che rappresenta una sorta di riconciliazione pubblica, non solo personale ma anche con la città e le istituzioni.

Mario Adinolfi

L'inchiesta sulla "Scommessa Collettiva"

Un altro approfondimento è firmato da Filippo Roma, che torna a occuparsi della cosiddetta "Scommessa Collettiva", il progetto legato a Mario Adinolfi che prometterebbe rendimenti elevati sugli investimenti. Il servizio raccoglie testimonianze di presunti investitori, evidenzia dubbi sulla regolarità dell'attività e riporta alcuni riscontri istituzionali, oltre a messaggi attribuiti allo stesso Adinolfi.

Un passaggio importante del servizio è il coinvolgimento della Guardia di Finanza, che avrebbe chiarito come attività di questo tipo - se configurabili come raccolta del risparmio tra il pubblico - richiedano autorizzazioni specifiche. In assenza di tali requisiti, potrebbero profilarsi irregolarità rilevanti dal punto di vista normativo.

Il caso del Mostro di Firenze

Infine, Roberta Rei torna sul caso del Mostro di Firenze, concentrandosi sulle contraddizioni emerse nei processi a Pietro Pacciani e agli altri imputati coinvolti nell'inchiesta i cosiddetti compagni di merende,e su nuovi elementi investigativi, tra cui la cosiddetta lista "Retau 1974".

Ospiti in studio: musica e televisione

In studio, oltre a Frankie hi-nrg mc, sarà presente anche Lucia Ocone, comica, imitatrice e attrice italiana, nota anche per il suo coinvolgimento nella serie I Cesaroni - Il ritorno in onda su Canale 5.