Scandalo VAR a Le Iene: Intervista a Gianluca Rocchi stasera su Italia 1

Il caso VAR torna al centro della puntata de Le Iene con il video controverso e nuove testimonianze. Tra arbitri, FIGC e Procura di Milano, emergono dubbi su possibili irregolarità nel calcio italiano.

Questa sera, giovedì 30 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il celebre format di attualità e approfondimento. Alla conduzione troviamo Veronica Gentili e Max Angioni, mentre il programma è ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti. La puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale.

Le Iene anticipazioni: ospiti in studio

Tra gli ospiti della puntata di stasera ci saranno:

The Kolors , protagonisti della scena pop italiana

, protagonisti della scena pop italiana Giulia Innocenzi , nota per le sue inchieste di attualità e politica

, nota per le sue inchieste di attualità e politica Giampaolo Morelli, volto noto del cinema e della televisione

Olindo Romano intervistato da Le Iene

Uno dei servizi più discussi vede Max Andreetta intervistare Olindo Romano, insieme alla moglie Rosa Bazzi, al centro del caso della strage di Erba. Un'intervista che riapre il dibattito su uno dei casi giudiziari più controversi d'Italia.

The Kolors ospiti de Le Iene

Caso VAR e possibile frode sportiva

Nel servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti, vengono raccolte quattro interviste chiave - esclusive e inedite - per chiarire il caso VAR legato alla partita Udinese-Parma:

Domenico Rocca , che analizza il funzionamento operativo del sistema VAR

, che analizza il funzionamento operativo del sistema VAR Gianluca Rocchi , ex responsabile della designazione degli arbitri professionisti

, ex responsabile della designazione degli arbitri professionisti Antonio Zappi , ex capo dell'Associazione Italiana Arbitri

, ex capo dell'Associazione Italiana Arbitri Giuseppe Chinè, responsabile della Procura Federale

Il servizio si concentra sul video contestato che mostrerebbe un comportamento anomalo durante la gara (l'assistente al Var Daniele Paterna si gira e comunica con qualcuno alle sue spalle in sala Var), archiviato dalla giustizia sportiva ma ora oggetto di attenzione da parte della Procura di Milano con ipotesi di frode sportiva.

Mondello e concessioni sotto inchiesta

Gaetano Pecoraro porta l'attenzione su Mondello, una delle spiagge più note di Palermo. Il servizio racconta la sospensione della revoca di una concessione balneare a una società finita sotto i riflettori per presunti legami familiari con ambienti mafiosi, in un contesto segnato da tensioni ed episodi di violenza.

Michelle Comi e l'economia dell'indignazione

Infine, prosegue l'inchiesta di Gaston Zama sul fenomeno dell'economia dell'indignazione e sul caso di Michelle Comi, al centro di nuove analisi e approfondimenti. L'economia dell'indignazione è un modo per descrivere come, nel mondo digitale e dei social, contenuti che fanno arrabbiare, dividono o provocano forti reazioni emotive e tendano a generare più visibilità, interazioni e spesso anche guadagni.