Le Iene stasera su Italia 1: dal caso Garlasco ai reportage esclusivi

Stasera domenica 15 febbraio 2026, a partire dalle 21.25 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il celebre programma di approfondimento in prima serata su Italia 1 ideato da Davide Parenti. Alla conduzione tornano Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a guidare una puntata che affronta tra gli altri, il caso del bambino con 'il cuore bruciato' e il delitto di Garlasco.

Le Iene, anticipazioni del 15 febbraio 2026: L'assalto al furgone portavalori

Tra i servizi di punta, Giulio Golia offre una ricostruzione approfondita e minuziosa dell'assalto al furgone portavalori avvenuto il 9 febbraio lungo la statale 613. Il servizio giornalistico ripercorre con precisione l'intera dinamica dei fatti, raccogliendo il racconto diretto di un carabiniere rimasto ferito durante lo scontro fisico con i rapinatori e quello di un militare fuori servizio che, trovandosi per caso sul luogo dell'evento, ha deciso di intervenire inseguendo i malviventi a bordo della propria vettura.

A rendere il quadro ancora più completo contribuiscono le testimonianze della guardia giurata coinvolta nell'assalto e di una giovane studentessa, alla quale è stata sottratta l'auto durante la fuga dei criminali. Il reportage è arricchito inoltre da filmati inediti che mostrano i momenti più drammatici e concitati della rapina, offrendo una visione più chiara e dettagliata dell'accaduto e delle fasi immediatamente successive.

Il caso del bambino con il cuore bruciato

Cambia completamente tono il reportage di Alice Martinelli, che accende i riflettori sulla vicenda di un bambino di due anni ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore. Il piccolo è stato operato il 23 dicembre, ma il nuovo organo non ha mai ripreso a battere autonomamente. Da oltre cinquanta giorni il bambino è tenuto in vita grazie a un sistema di ossigenazione extracorporea, mentre il quadro clinico resta estremamente delicato.

Il servizio ripercorre le tappe della vicenda alla luce delle informazioni emerse finora, tra aggiornamenti medici, il dolore della famiglia e le numerose incognite ancora irrisolte. Nel frattempo il bimbo non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma. Ma i medici del Monaldi non sono d'accordo e il piccolo resta in lista d'attesa.

Al centro dell'attenzione restano le condizioni dell'organo trapiantato, le modalità di conservazione e trasporto e la gestione complessiva dell'intervento. Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto, in un caso che continua a suscitare forte attenzione pubblica e interrogativi ancora senza risposta.

Gli ospiti in studio: Verdelli e il caso Garlasco

In studio spazio al dibattito con ospiti di rilievo. Il giornalista Carlo Verdelli presenta il suo libro Il diavolo in tasca, una riflessione sulle derive del capitalismo digitale e sulla dipendenza da smartphone tra algoritmi e nuove forme di controllo.

Presente anche il giudice Stefano Vitelli, che insieme a Giuseppe Legato ha firmato Il ragionevole dubbio di Garlasco. Vitelli ripercorre il caso giudiziario del 2009 che lo portò ad assolvere in primo grado Alberto Stasi, tornando su perizie, prove informatiche e nodi irrisolti di uno dei delitti più discussi degli ultimi anni.

Dove vedere Le Iene in tv e streaming

Il programma di Davide Parenti andrà in onda stasera, domenica 15 febbraio 2026 alle 21:20 su Italia 1. Le Iene sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere la puntata in qualsiasi momento.