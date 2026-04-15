Le Iene stasera su Italia 1: anticipazioni, ospiti, e servizi del 15 aprile

Stasera, mercoledì 15 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. L'ideatore del format è Davide Parenti, mentre la regia è di Antonio Monti. La trasmissione sarà visibile anche in streaming, anche dall'estero, sul sito ufficiale.

I servizi de Le Iene del 15 aprile

Una puntata ricca di inchieste e confronti accesi quella di stasera di Le Iene: dalle polemiche che hanno coinvolto uno degli inviati del programma a un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica, fino alla crisi della Nazionale italiana e ai pericoli nascosti nel lato oscuro del web. Spazio anche a interviste esclusive e testimonianze dirette. Tra gli ospiti in studio: Samurai Jay, LDA e Aka7even. Nel corso della puntata anche un'intervista doppia a Rocco Casalino e al suo compagno Alejandro Martinez.

LDA e Aka7even a Sanremo

Tra polemiche e confronti accesi

Le immagini di Filippo Roma preso per i capelli durante un confronto con Mario Adinolfi hanno fatto il giro dei media. Adinolfi sostiene che il programma racconti falsità, utilizzi figuranti nei servizi e che l'inviato sia un pregiudicato. Nel servizio in onda questa sera, la trasmissione risponde alle numerose accuse del giornalista ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Il caso dell'angelo della morte di Forlì

Un'esclusiva firmata da Roberta Rei approfondisce il caso del cosiddetto "angelo della morte" di Forlì. Al centro del servizio, l'intervista a Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa di 27 anni arrestato nei giorni scorsi. Fino a un mese fa risultava indagato per la morte sospetta di otto anziani, deceduti dopo il trasporto in ambulanza durante i suoi turni.

Roberta Rei

I decessi, avvenuti nel 2025 nell'arco di pochi mesi, avevano sollevato dubbi tra i colleghi, portando all'avvio dell'inchiesta. L'inviata raccoglie anche la testimonianza della collega che per prima ha segnalato le anomalie.

La crisi della Nazionale italiana

Nel servizio di Luca Sgarbi, spazio a un'intervista a Gabriele Gravina, alla sua prima apparizione televisiva dopo la conferenza seguita all'eliminazione dell'Italia dalle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, sconfitti ai rigori contro la Bosnia, sono fuori dalla competizione per la terza volta consecutiva. L'inviato affronta con Gravina i temi legati alla crisi del calcio italiano, tra cui la mancanza di talento e un sistema già denunciato dal programma.

Nel lato oscuro del web

Continua l'inchiesta di Veronica Ruggeri sul lato oscuro della rete. L'inviata è riuscita a parlare con Zorg, presunto leader dell'Alpha Team, un misterioso gruppo di hacker che starebbe mettendo a rischio sistemi di sicurezza informatica.