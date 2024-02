Le Iene su Italia 1 svelano il dietro le quinte di Sanremo 2024 con Geolier: anticipazioni del 13 febbraio

Stasera 13 febbraio su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Stasera, martedì 13 febbraio, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: anticipazioni del 13 febbraio

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti del programma la rapper e cantautrice italiana Big Mama, che A Sanremo 2024 ha convinto pubblico e critica con la sua La rabbia non ti basta. In studio anche l'attrice Benedicta Boccoli.

Geolier a Sanremo con Nicolò De Devitiis

Tra i momenti salienti della serata, Nicolò De Devitiis ha offerto uno sguardo dietro le quinte della settimana di Sanremo in compagnia di Geolier, il rapper napoletano che si è affermato come uno dei principali protagonisti della scena musicale italiana, classificandosi al secondo posto nel Festival con il brano di I p' me, tu p' te, qui trovate il testo e la spiegazione.

L'inviato, armato solo di uno smartphone, ha documentato i giorni trascorsi con il rapper, rivelando retroscena inediti dell'artista mentre affrontava la kermesse canora, tra momenti di gioia e polemiche.

Gianluigi Donnarumma vittima di uno scherzo

Un altro momento degno di nota è lo scherzo orchestrato da Sebastian Gazzarrini ai danni di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana. Donnarumma è stato ingannato durante un'intervista de Le Iene sul tema dell'intelligenza artificiale.

Dopo averlo bendato e legato a una sedia Donnarumma è stato vittima di un clamoroso scherzo che ha coinvolto la clonazione della sua voce e l'invio di messaggi vocali a tutta la sua rubrica telefonica. La situazione ha portato Donnarumma di fronte a una difficile scelta: a chi tra Neymar, Mbappé e Messi inviare l'ultimo messaggio vocale?

Il sistema arbitrale in Italia (quarta parte)

Filippo Roma continua la sua inchiesta sul mondo degli arbitri. Dopo gli inviti del presidente Gabriele Gravina a farsi avanti, un arbitro attivo durante la stagione calcistica 2021/2022 decide di metterci la faccia e muove delle accuse nei confronti del designatore Gianluca Rocchi. Sulla vicenda interviene il Ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Anteprima de Le Iene presentano: Inside

Inoltre, durante la serata sarà presentata un'anticipazione della prima puntata della nuova stagione di Le Iene presentano: Inside (in onda da giovedì 15 febbraio), con l'inchiesta condotta da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli sul delitto di Arce, nel quale perse la vita la giovane Serena Mollicone.

A distanza di ventitré anni e dopo una sentenza di primo grado che ha assolto tutti gli imputati, il caso rimane ancora irrisolto, suscitando grande interesse e interrogativi.