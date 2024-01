Geolier: Il testo e la spiegazione di I p’ me, tu p’ te, la sua canzone a Sanremo 2024

Il Coraggio dei Bambini, il secondo album in studio di Geolier, certificato quattro volte platino da FIMI/GfK Italia, è stato l'album più ascoltato in Italia su Spotify nel 2023. Grazie a questo incredibile successo, il rapper napoletano arriva per la prima volta sul palco dell'Ariston. A Sanremo 2024 presenta il brano I p' me, tu p' te, cantato e rappato in napoletano, che racconta la storia di un amore finito. Geolier nella serata dedicata alle cover duetterà con Guè, Gigi D'Alessio e Luchè.

Testo di I p' me, tu p' te

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o'mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t'era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all'inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s'incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient'altro

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu pe'te

Tu m'intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n'angl

Comm m può ama si nun t'am

Comm può vula senz'al, no

È passat tantu tiemp ra l'ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l'ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa Nun less pnzat maij

Ca all'inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardannE quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s'incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient'altro

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s'incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient'altro

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

I p'me tu p'te

Spiegazione

I p'me tu p'te narra la conclusione di una storia d'amore, un epilogo scritto fin dall'inizio del racconto amoroso. Nella prima parte del brano le due persone si trovano insieme, ma una di loro si rende conto dei problemi o dei conflitti che ci sono tra loro.

Le stelle che cadono e la pioggia sono metafore dei momenti difficili che la coppia sta affrontando. In generale, il testo sembra riflettere sulle complessità delle relazioni umane, sui rimpianti e sui desideri di riconciliazione anche quando ci si rende conto che l'amore è finito.

I p'me tu p'te, significa che i due protagonisti prendono strade diverse, anche se "la coppia si ama troppo", ha detto lo stesso Geolier.