Le Iene e Like a Virgin: la risposta di Madonna a Quentin Tarantino sul dialogo del film

Nel 1992 Quentin Tarantino ha ricevuto una sorpresa da Madonna dopo aver portato a termine il suo primo lungometraggio, Le Iene: un thriller poliziesco indipendente. Nella prima scena del film il personaggio di "Mr. Brown", interpretato dallo stesso Tarantino, afferma che la canzone Like A Virgin di Madonna deve essere "una metafora a proposito dei cazzi grossi."

Madonna e Quentin Tarantino agli Oscar

Nella scena Mr Brown dichiara: "Ve lo dico io di che parla 'Like a Virgin'. Parla di una fica che scopa come una matta a destra e a sinistra, giorno e notte, mattina e sera. Finché un bel giorno incontra un tipo cazzuto alla John Holmes e allora vai alla grande! Cioè, uno che con l'attrezzo ci scava i tunnel, come Charles Bronson ne La grande fuga. Lei ci dà dentro come una maiala, finché sente una roba che non sentiva da un secolo: dolore... Dolore. Le fa male! Le fa male... Non dovrebbe, perché la strada e bell'e che asfaltata ormai, ma quando il tipo la pompa, le fa male. Lo stesso dolore che sentì la prima volta, capite? Il dolore fa ricordare alla scopatrice folle le sensazioni di quando era ancora vergine... E quindi: Like a Virgin!"

Quando Madonna incontrò Tarantino ad una festa per festeggiare l'uscita del film, gli consegnò una copia autografata del suo ultimo disco Erotica, uscito lo stesso anno de Le Iene. Nella dedica a margine c'era scritto: "Quentin, mi dispiace deluderti, ma la canzone parla d'amore, non di cazzi."

Sebbene A Madonna, argomento principale della conversazione di apertura del lungometraggio, sia piaciuta moltissimo la pellicola, la cantante ha confutato più volte, in molte interviste e conferenze stampa, l'interpretazione di Quentin Tarantino della sua canzone Like a Virgin. Un'altra strana connessione è quella di Chris Penn che nel film ha il ruolo di Eddie Cabot ed era l'ex cognato di Madonna. Suo fratello maggiore Sean è stato sposato con Madonna per quattro anni. Sean Penn e la popstar si incontrarono sul set di Material Girl, uno dei migliori video di Madonna, si sposarono nel 1985 per poi divorziare nel 1989, dopo un matrimonio a dir poco tumultuoso. Contrariamente alle aspettativa però, i due sono rimasti molto amici.