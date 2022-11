Le iene in 4K UHD, la recensione: il cult di Tarantino celebra i 30 anni con una steelbook e un video pazzesco

Per festeggiare i 30 anni del folgorante esordio di Quentin Tarantino, non poteva esserci modo migliore che un'uscita homevideo speciale. È quella che ha preparato Eagle Pictures, pronta a lanciare Le iene (data di release il 23 novembre) in una splendente steelbook a due dischi, che oltre al già noto blu-ray presenta finalmente il film nel formato 4K UHD. La maniera migliore per riapprezzare in una nuova veste smagliante il cult che ha segnato l'inizio dell'ascesa al successo di un regista amatissimo. Noi grazie a Eagle abbiamo potuto visionare in anteprima il prodotto che andiamo ad analizzare in questa recensione.

Una Steelbook dall'artwork suggestivo con due dischi e una card

La Steelbook de Le iene che celebra il 30° anniversario del film è davvero molto bella, con un'immagine molto particolare, ricca di sangue dal quale emerge il titolo in originale (Reservoir Dogs), mentre quello italiano viene richiamato solamente dalla fascetta avvolgente. All'interno della confezione il disco con il film in blu-ray HD e gli extra già contenuti nelle passate edizioni, ma soprattutto il disco con la folgorante versione 4K UHD. Oltre ai due dischi, troviamo all'interno della confezione metallica anche una card, con una raffigurazione su un lato e cinque curiosità testuali sul film dall'altro.

Un video 4K folgorante: c'è un abisso rispetto al blu-ray

Accennando al video 4K abbiamo detto folgorante, perché poche volte ci era capitato di vedere un salto di qualità così abissale rispetto alle edizioni blu-ray, come del resto si può appurare nell'altro disco presente nella confezione. Fatto sta che il video 4K de Le iene è sbalorditivo, e lo si può notare subito nella scena iniziale con i protagonisti attorno al tavolo: i volti sono porosissimi e con un dettaglio granitico, i capelli impomatati, le mura e i particolari del locale, tutto emerge in maniera incisiva come mai prima.

La resa della grana, presente ma leggerissima, è meravigliosamente cinematografica e naturale. Come detto il dettaglio è superbo, e mantiene la sua qualità anche sui fondali, con particolari che emergono dove prima non si vedevano. Stupendo anche il croma, con una tavolozza di colori saturi e vibranti che grazie al Dolby Vision e all'HDR regalano un'intensità speciale soprattutto ai rossi, che spiccano per le ferite e il sangue dei protagonisti. Il nero è profondo, forse qualche lieve calo si può ancora notare in qualche zona d'ombra, ma come detto il balzo per compattezza del quadro, nitidezza e incisività del dettaglio è davvero stellare.

Audio italiano buono, ma la traccia inglese ha un maggior impatto

Per quanto riguarda l'audio, troviamo sia per l'italiano che per l'inglese una traccia in DTS HD Master Audio 5.1. L'ascolto nella nostra lingua è buono grazie a un mix equilibrato, con una soddisfacente resa dell'asse posteriore su alcuni effetti ambientali, una buona direzionalità ed energia complessiva, dialoghi puliti e una colonna sonora frizzante e dalla discreta dinamica, anche se il sub viene coinvolto in maniera minore. La traccia inglese ha un impatto decisamente maggiore soprattutto negli spari e nelle musiche, con bassi molto più corposi e impetuosi, ma anche l'ambienza è più ricca con effetti surround più precisi, mentre i dialoghi ovviamente beneficiano di una resa più naturale.

Quasi due ore di extra, ma è sempre lo stesso materiale un po' datato

Gli extra che troviamo sul disco blu-ray, sono sempre quelli delle passate edizioni. In ogni caso, pur se si tratta quasi sempre di interviste datate o giudizi dei protagonisti su qualche altro personaggio, è un materiale corposo dalla durata di un'ora e trequarti. Si inizia con la sezione interviste che comprende chiacchierate con Quentin Tarantino (15'), Chris Penn (7'), Tim Roth (9'), Lawrence Bender (6'), Kirk Baltz (7') e Michael Madsen (11'). Si prosegue poi con uno speciale con focus su Quentin Tarantino (11'), Lawrence Tierney (15'), Eddie Bunker (8'), Monte Hellman (5'), Jack Hill (6'), Pam Grier (2' e mezzo) e Roger Corman (5').