Le Iene su Italia 1, ospiti di stasera 19 dicembre: Pio e Amedeo e l’ex cestita NBA Luigi Datome

Stasera, 19 dicembre, nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: anticipazioni del 19 dicembre

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti in studio ci sarà il duo comico Pio e Amedeo, che dal 28 dicembre saranno nei cinema d'Italia con Come può uno scoglio diretto da Gennaro Nunziante.

Il secondo ospite è Luigi Datome, ex cestista italiano, professionista in NBA, nel campionato italiano e con la maglia dell'Italia, con cui ha giocato l'ultimo match lo scorso 9 settembre 2023,

Le inchieste e i servizi di stasera

Maternità surrogata

La maternità surrogata è un tema sempre al centro del dibattito pubblico. Paola Barale e l'autore Gaston Zama si sono finti una coppia e si sono recati in Ucraina per documentare e mettere in luce tutti gli aspetti di questa pratica.

L'Ucraina è il paese con più nascite tramite la gestazione per altri, ossia donne che dietro un compenso mettono al mondo bambini per conto di altre persone. I due hanno raccolto le testimonianze di alcune donne coinvolte in questa pratica, regolamentata da una legge e che avviene in cliniche specializzate, comprendendone meglio gli aspetti etici, emotivi e giuridici.

Autodifesa femminile

Veronica Gentili è con un insegnante di autodifesa femminile per provare a dare alle donne alcune regole da seguire per potersi difendere con efficacia in caso di aggressione o violenza.