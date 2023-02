Le iene, anticipazioni della puntata del 21 febbraio su Italia 1

Stasera 21 febbraio torna Le Iene, il programma in onda in prima serata su Italia 1. A condurlo ci sarà Belen, orfana di Teo Mammuccari, che ha lasciato la trasmissione dopo il litigio con Davide Parenti. Al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata che come sempre proporrà servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Tra gli ospiti in studio c'è Michelle Hunziker, protagonista della seconda edizione del one woman show Michelle Impossible & Friends. La conduttrice tornerà mercoledì 22 febbraio su Canale 5 con tantissimi amici a farle compagnia, tra questi ricordiamo Eros Ramazzotti, Loredana Bertè e Max Pezzali.

Presente anche il duo musicale Paola e Chiara, le due sorelle si sono riunite a Sanremo 2023 dove hanno presentato il brano Furore. La scorsa settimana a Le Iene ha fatto capolinea un altro reduce della kermesse canora, Rosa Chemical che ha parlato del sesso con Max Angioni, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Sesso Italiano è il titolo del brano presentato dal cantante al Festival.

Altro ospite di stasera è la conduttrice televisiva e radiofonica, e scrittrice Andrea Delogu, anche lei a Sanremo dove l'abbiamo vista presentare Prima Festival.