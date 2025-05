Rocco Siffredi risponde a Le Iene con una lettera aperta: “Sarò sempre un vero attore e non uno che abusa”

Dopo le gravi accuse di abusi mosse a suo carico nel programma Le Iene, Rocco Siffredi risponde con una lunga e durissima lettera indirizzata a Dagospia. L'attore si dice travolto da una "campagna denigratoria" che coinvolgerebbe non solo lui, ma la sua intera carriera professionale e che sta avendo forti effetti anche sulla sua famiglia.

Rocco Siffredi, la malattia del figlio e le accuse di abusi

Negli ultimi mesi il mondo di Rocco Siffredi è stato sconvolto: prima l'intervento al cuore del figlio Leonardo, poi lo tsunami mediatico generato dalle accuse di diverse donne, rilanciate da Le Iene. Ora il pornoattore passa al contrattacco in quella che chiama "una guerra crudele come tutte le guerre", che non si è fermata, sottolinea, "neanche quando avevo chiesto alla giornalista di ritardare (non di bloccare!) la messa in onda del programma".

Siffredi contro Le Iene e Roberta Rei: "Tutto confezionato da mesi"

Rocco Siffredi

L'attore punta il dito contro Roberta Rei e la redazione de Le Iene, accusandoli di non avergli dato modo di avere un reale confronto riguardo le accuse di abusi fatte da diverse donne nei suoi confronti. "Ho commesso l'errore di fidarmi e accettare l'invito della giornalista che mi chiedeva di rispondere alle accuse attraverso un confronto con chi mi accusava", scrive nella lettera inviata a Dagospia. "Invece delle mie accusatrici, nello studio televisivo ho trovato la giornalista che si faceva portavoce di queste ragazze".

Secondo Rocco Siffredi, quindi, il servizio andato in onda sarebbe frutto di un montaggio accuratamente selezionato, volto a costruire una narrazione precostituita. "Ho potuto riscontrare nelle settimane successive che si trattava di un prodotto televisivo già confezionato da mesi, nel quale la mia presenza all'ultimo minuto serviva solo a far credere ai telespettatori che ci fosse stato un reale confronto".

La replica sui social e l'attacco a Davide Parenti: "Un vampiro moderno"

Sui social l'attore non usa mezzi termini nemmeno con Davide Parenti, 'padre' de Le Iene, che definisce "un vampiro moderno di raro sadismo" che ha al suo servizio "un gruppo di adepti marionette pronti a tutto pur di sedare la sua eterna sete di sangue". A Roberta Rei invece scrive: "La tua corsa a voler diventare la paladina delle donne a tutti i costi creando solo odio nei miei confronti e purtroppo tanta sofferenza alla mia famiglia non ti fa onore".

L'appello ai fan e l'omaggio ai figli

"Combatterò perché la verità venga fuori", promette Siffredi ringraziando i suoi figli e sua moglie. "Grazie amore di avermi regalato i veri motivi di vita. Il resto va e viene nulla resta, loro sono e resteranno per sempre dentro di me", si legge nella lettera. La vicenda, intanto, continua a dividere l'opinione pubblica e continua a essere uno dei casi mediatici più discussi dell'anno. Quale sarà la risposta de Le Iene?