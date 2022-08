Le favolose: trailer e poster del film di Roberta Torre

Trailer e poster del documentario queer di Roberta Torre, Le favolose, che farà il suo debutto a venezia alle Giornate degli Autori per poi approdare in sala il 5 settembre.

Svelati trailer e poster de Le favolose, documentario di Roberta Torre

Succede spesso che in morte le persone transessuali vengano private della loro identità. Sette amiche trans si ritrovano per rievocare la loro amica Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Questa la trama di Le favolose, il nuovo film di Roberta Torre. Tra realtà e finzione, la storia trans italiana come non era mai stata raccontata sul grande schermo.

"Antonia rappresenta tutte le persone trans che hanno perso la battaglia del riconoscimento della propria identità nel momento della loro morte. Questo film è un contributo alla ricerca della libertà, un inno a chi fa della propria vita un percorso libero, con forza coraggio lacrime, gioia, nonostante tutto" dichiara Roberta Torre.

Una produzione Stemal Entertainment, Faber Produzioni con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, LE FAVOLOSE apre il 1° settembre le Notti Veneziane, sezione realizzata dalle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo, e sarà in sala il 5-6-7 settembre con Europictures.