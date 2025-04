Le cronache di Narnia: Emma Mackey entra nel cast del film di Greta Gerwig

L'interprete della Strega Bianca nel nuovo film tratto dalla saga letteraria Le cronache di Narnia sembra sia stata scelta. Le fonti di Deadline sostengono infatti che il ruolo sia stato affidato a Emma Mackey, la star di Sex Education.

I possibili protagonisti

Alcuni mesi fa era emersa la notizia che Charli xcx avrebbe dovuto interpretare il personaggio nel film che sarà diretto da Greta Gerwig. L'artista sembra poi aver abbandonato il progetto, per motivi non precisati.

Emma nella serie Sex Education

Emma Mackey, che ha ottenuto la parte della strega, è diventata popolare in tutto il mondo grazie allo show Sex Education e ha recitato nel film Emily, mentre tra i suoi prossimi progetti ci sono anche Ella McKay, il prossimo progetto di J.J. Abrams e Alpha di Julia Ducournau.

Nel film targato Netflix, sempre secondo le indiscrezioni trapelate online, Daniel Craig dovrebbe avere la parte di Digory Kirke e Meryl Streep quella del leone Aslan.

I dettagli del ritorno della saga

Il lungometraggio dovrebbe essere tratto dal libro Il nipote del mago, il sesto della saga scritta da C.S. Lewis in cui si raccontano le origini di Narnia. I protagonisti tra le pagine del romanzo sono Digory Kirke e Polly Plummer che scoprono il magico mondo di Narnia.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare nel 2026, dopo uno sviluppo iniziato nel 2018 e che ha richiesto molto tempo. Greta Gerwig, coinvolta fin dal 2020 nell'atteso progetto, sarà sceneggiatrice e regista del film.

L'uscita del lungometraggio è prevista nelle sale americane in IMAX per il Giorno del Ringraziamento, mentre su Netflix arriverà successivamente in streaming in tutto il mondo, probabilmente intorno a Natale.