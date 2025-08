Jamie Lee Curtis ed Emma Mackey alle prese con una famiglia disfunzionale nel trailer di Ella MCCa

Il film Ella McCay arriverà nelle sale americane il 12 dicembre e il trailer mostra alcune divertenti ed emozionanti scene della commedia che può contare su un cast stellare guidato da Jamie Lee Curtis ed Emma Mackey.

Il lungometraggio dovrà affrontare nelle sale titoli molto attesi come Hamnet, diretto da Chloé Zhao, e Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, con protagonista ancora una volta Daniel Craig nel ruolo di un detective alle prese con crimini e misteri.

Cosa racconta Ella McCay

Il film racconta la storia di una giovane piena di ideali che inizia la carriera in politica e deve fare i conti con i problemi in famiglia e le sfide sul lavoro, il tutto mentre si sta preparando per sostituire il governatore dopo aver vinto le elezioni.

Ella McCay è stato scritto e diretto da James L. Brooks, al suo ritorno al cinema dopo aver realizzato nel 2010 la commedia romantica Come lo sai.

Nel trailer si assiste ad alcuni momenti tratti dal film che mostrano il difficile rapporto della giovane protagonista con il padre, che non ha avuto un ruolo importante nella vita della ragazza, e i tanti problemi affrontati dai vari personaggi, tra amori, situazioni complicate al lavoro e amicizie.

Ecco il trailer:

Il cast del nuovo film

Nel cast del film Ella McCay ci sono la star di Sex Education Emma Mackey come protagonista, Jamie Lee Curtis, recentemente protagonista anche di Quel pazzo venerdì 2 nella parte di Helen, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Albert Brooks, Kumail Nanjiani, Jack Lowden, Rebecca Hall, Spuke Fearn, Erica McDermott, Troy Garity e Julie Kavner.

Nel team della produzione della commedia ci sono poi Brooks, Julie Ansell, Jennifer Brooks, Richard Sakai e Seth Meier.