Emma Mackey: prima foto per il nuovo film della star di Sex Education

L'avevamo lasciata nel film campione di incassi in tutto il mondo Barbie, diretto da Greta Gerwig, in cui però non interpretava un ruolo di primo piano ma si faceva comunque ricordare.

Stiamo parlando ovviamente di Emma Mackey, che dopo aver raggiunto il successo internazionale grazie alla comedy Sex Education su Netflix, che si è conclusa nel 2023 alla fine della sua quarta stagione, sta preparando il suo ritorno sul grande schermo.

La star anglo-francese sarà protagonista del film intitolato Hot Milk, che come annunciato oggi da Variety sarà presentato in concorso al prossimo Festival del Cinema di Berlino.

Emma Mackey e Vicky Krieps in Hot Milk

Emma Mackey, il nuovo film e i prossimi progetti

Il film rappresenta il debutto alla regia di Rebecca Lenkiewicz, sceneggiatrice che è balzata sotto i riflettori per lo script di Anche io - She Said, la pellicola che raccontava l'inchiesta del New York Times che ha poi portato alle denunce nei confronti di Harvey Weinstein e alla nascita del movimento #MeToo a Hollywood. Nel cast di Hot Milk sono presenti anche Fiona Shaw e Vicky Krieps.

Margot Robbie ed Emma Mackey, la somiglianza impressionante in un fotomontaggio

Prossimamente, invece, vedremo Mackey anche nel nuovo film di J.J. Abrams, dove condividerà lo schermo con Glen Powell, Jenna Ortega e Samuel L. Jakcson. La Warner Bros. produrrà il film, la cui produzione dovrebbe iniziare nel Regno Unito questa primavera. Non è chiaro quando arriverà nelle sale.

Questo nuovo progetto è la prima regia di Abrams dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, che ha concluso la saga con un miliardo di dollari al botteghino mondiale. Tra gli altri lavori cinematografici di Abrams figurano blockbuster come Mission: Impossible III, Star Trek e Super 8.