Le assaggiatrici: lo sconvolgente trailer di Silvio Soldini sulle assaggiatrici di Hitler

Svelato il primo trailer de Le assaggiatrici, pellicola ad alto tasso drammatico che racconta la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista delle giovani donne costrette ad assaggiare il cibo del Fuhrer, ossessionato dal timore di essere avvelenato.

Diretto da Silvio Soldini, il film prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi debutterà nei cinema italiani il 27 marzo dopo aver inaugurato, il 22 marzo, il BIF&ST di BARI e dopo le anteprime di Milano il 24 marzo, Bolzano il 25 marzo e Roma il 26 marzo.

La storia, ispirata al romanzo omonimo di Rossella Postorino, si rifà alla confessione della tedesca Margot Wölk che nel 2012, a 95 anni, ha rivelato di essere stata una delle giovani tedesche costrette ad assaggiare i pasti di Hitler. Nessuno aveva mai saputo dell'esistenza delle assaggiatrici. Margot Wölk è stata l'unica tra loro a sopravvivere alla fine della guerra. La sua vicenda ha ispirato il romanzo e il film dove soldini ha diretto un cast interamente tedesco di cui fanno parte Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Olga Von Luckwald, Berit Vander, Kriemhild Hamann e Thea Rasche.

Silvio Soldini insieme al cast

La sinossi

Autunno 1943. In fuga dalla Berlino colpita dai bombardamenti, la giovane Rosa raggiunge il villaggio isolato vicino al confine orientale in cui vivono i suoceri. Mentre il marito è impegnato al fronte, Rosa scopre che il villaggio nasconde un segreto: all'interno della foresta si trova il nascondiglio di Hitler che, ossessione dai nemici, teme di essere avvelenato. Una mattina all'alba Rosa viene prelevata assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti.