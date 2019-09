Le ali della libertà, su Netflix in streaming da oggi!

Le ali della libertà arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di agosto e farà felici tutti gli appassionati del classico con Tom Robbins e Morgan Freeman.

L'ergastolano Red, che sta per uscire di prigione dopo avervi trascorso quarant'anni, racconta la storia del suo grande amico Andy Dufresne, un bancario condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie e dell'amante di lei. Le ali della libertà è stato nominato a ben sei Premi Oscar nel 1995, tra cui il Miglior Film, il Migliore Attore Protagonista, la Migliore Sceneggiatura Non Originale, la Migliore Fotografia, il Miglior Montaggio, il Miglior Sonoro e la Migliore Colonna Sonora. La pellicola è da anni al #1 nella classifica di IMDB: Le ali della libertà, infatti, ha una media di 9,3 su 10, con oltre 2 milioni di voti!

Tim Robbins in una scena di Le ali della libertà, tratto da un racconto di Stephen King che fa parte della racconta Stagioni Diverse

Il film è tratto dal racconto di Stephen King dal titolo Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank. Un gustoso aneddoto della lavorazione del film racconta che il Re del Brivido non abbia mai incassato l'assegno per i diritti dello scritto. Anni dopo l'uscita della pellicola, Stephen King ha messo una cornice intorno al pezzo di carta e lo ha spedito al regista Frank Darabont, con sopra scritta una nota: "Se dovessi avere bisogno di soldi per la cauzione... Con amore, Steve."

