Law & Order - Unità Vittime Speciali: la serie crime torna su Paramount Network!

Da stasera su Paramount Network arriva Law & Order: Unità Vittime Speciali, l'acclamata serie americana ispirata alle storie della squadra speciale di New York chiamata a risolvere reati a sfondo sessuale.

Andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30, partendo proprio dal primo episodio della prima stagione. Attualmente è la serie più longeva in onda negli USA e con il maggior numero di episodi all'attivo, dietro solo ai Simpsons e a Gunsmoke. Prima serie spin-off di uno dei procedurali più famosi di tutti i tempi: Law and Order: I due volti della giustizia. Iniziata nel 1999, quest'anno Law & Order: Unità speciale compie 20 anni e torna in tv! E intanto sono in corso le riprese della 21esima stagione.

Michaela McManus insieme a Tamara Tunie nell'episodio 'Retro' della serie tv Law & Order: SVU

Ideata dal famoso produttore pluripremiato Dick Wolf, la serie crime racconta i casi trattati dall'unità speciale di New York che indaga crimini e violenze a sfondo sessuale. Con grande empatia la squadra si occupa, giorno dopo giorno, delle delicate vicende che coinvolgono vittime indifese, lavorando per portare avanti storie di riscatto e giustizia. In prima linea, ad inseguire i criminali, i detective Olivia Benson ed Elliot Stabler (rispettivamente Mariska Hargitay e Christopher Meloni) che insieme formano una coppia vincente: lei estremamente empatica con le vittime in quanto nata da uno stupro, lui onesto poliziotto e devoto padre di famiglia.

Un lungo viaggio fatto di storie emozionanti, estremamente umane, che hanno reso Law and Order: Unità vittime speciali una serie unica nel suo genere, seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo che vanta oltre 33 premi e numerose nomination. Tra le vincite più prestigiose, 6 Emmy® e un Golden Globe®, per l'interpretazione di Mariska Hargitay, l'attrice protagonista veterana della serie.

La serie è famosa per aver ospitato celebri nomi del mondo dello spettacolo e del cinema tra cui Alec Baldwin, Jeremy Irons, Bradley Cooper, Hilary Duff, Angela Lansbury, Rose McGowan, Luke Perry, Sharon Stone, Whoopie Goldberg, Carol Burnett, Patricia Arquette, e tanti altri.