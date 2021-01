Law & Order: Dylan McDermott nel cast dello spinoff, Organized Crime

Dylan McDermott affiancherà Christopher Meloni in Law & Order: Organized Crime, spinoff di Law & Order in arrivo su NBC.

Il premio Emmy Dylan McDermott continua a espandere la sua esperienza sul piccolo schermo affiancando Christopher Meloni nello spinoff di Law & Order Organized Crime.

Dylan McDermott in una scena del pilot della serie Dark Blue

Secondo Variety, lo spinoff Law & Order: Organized Crime ruoterà attorno all'unità del crimine organizzato del NYPD guidata da Stabler, il quale fa ritorno all'ovile dopo una devastante perdita personale. Il poliziotto punta a ricostruire la sua vita entrando a far parte di una nuova task force d'élite che sconfigge uno per uno i sindacati del crimine più potenti della città.

Al momento non abbiamo dettagli sul ruolo affidato a Dylan McDermott nella serie NBC.

Law & Order: Organized Crime sarà prodotto dal creatore Dick Wolf con Arthur W. Forney e Peter Jankowski per Wolf Entertainment e Universal TV. Ilene Chaiken sarà la showrunner.

Visto che la serie sarà ambientata a New York, si aprono possibilità infinite per potenziali crossover con Law & Order: Unità speciale, interpretato da Mariska Hargitay, e una reunion tra Stabler (Christopher Meloni) e Olivia Benson (Hargitay). Meloni è stato il protagonista maschile della serie con la Hargitay per le prime 12 stagioni di Law & Order - I due volti della giustizia, ruolo che, nel 2006, gli fruttò una nomination agli Emmy.