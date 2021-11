Hugh Dancy e Anthony Anderson nel cast del revival di Law & Order

Law & Order tornerà sugli schermi televisivi con un revival dello show cult e nel cast ci saranno anche Hugh Dancy e Anthony Anderson, che riprenderà il ruolo del detective Kevin Bernard.

La ventunesima stagione della serie prodotta da Dick Wolf verrà realizzata con la collaborazione dello sceneggiatore e showrunner Rick Eid, continuando a esaminare quello che accade alla polizia che indaga sui crimini e ai procuratori distrettuali che si occupano dei processi.

Anthony Anderson avrà un contratto della durata di un anno e aveva già recitato in Law & Order - I due volti della giustizia dalla diciottesima alla ventesima stagione. Secondo quanto riporta il sito Deadline, l'attore è stato uno dei primi membri del cast originale a essere contattato per verificare un suo potenziale coinvolgimento nel revival. Sam Waterston, invece, sta ancora trattando con la produzione.

Hugh Dancy avrà invece un ruolo inedito e sarà un procuratore distrettuale. Nel cast delle nuove puntate ci sarà anche Jeffrey Donovan con la parte di un detective della polizia di New York.

Dancy tornerà quindi sul piccolo schermo dopo aver recitato in Hannibal con la parte di Will Graham, The Path e Roar, uno dei nuovi progetti prodotti per Apple TV+.

Anderson è stato invece protagonista per otto stagioni della serie black-ish, di cui era anche produttore.