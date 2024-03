Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough nel cast del nuovo film di Noah Baumbach

Laura Dern è tra i nuovi arrivi nel cast del nuovo film diretto da Noah Baumbach insieme a Billy Crudup e Riley Keough.

Il progetto è prodotto da Netflix in collaborazione con Amy Pascal e David Heyman.

Un progetto "misterioso"

La trama del nuovo lungometraggio diretto da Noah Baumbach, autore anche della sceneggiatura insieme a Emily Mortimer, è ancora avvolta dal mistero.

In precedenza erano stati annunciati i nomi di George Clooney e Adam Sandler tra i protagonisti.

Attualmente non sono stati svelati nemmeno i dettagli sui personaggi affidati a Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough.

Bizzarri, nevrotici, innamorati: gli irresistibili antieroi del cinema di Noah Baumbach

Venezia 2019: Noah Baumbach al photocall di Storia di un matrimonio

Le new entry nel cast

Baumbach ha già diretto Dern in occasione di Storia di un matrimonio, film che aveva fatto ottenere all'attrice una nomination agli Oscar.

Crudup è invece reduce dal successo delle prime stagioni di The Morning Show e dello spettacolo teatrale Harry Clark.

Keough è infine stata impegnata nella promozione della serie Daisy and the Six e del film Sasquatch Sunset, presentato poche settimane fa in Europa durante la Berlinale.