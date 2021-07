Laura Dern e Amandla Stenberg nel cast del film animato Ozi

Il film animato Ozi avrà nel proprio cast anche Laura Dern, Amandla Stenberg e RuPaul.

Il progetto è stato creato da Keith Chapman, che si è occupato del successo di Paw Patrol, una delle serie televisive per bambini di maggior successo degli ultimi anni, in grado di generare 15.4 miliardi di dollari di profitto.

Nel film Ozi l'attrice Amandla Stenberg avrà la parte della protagonista, Laura Dern sarà sua madre, Donald Sutherland darà voce a un coccodrillo albino, Djimon Hounsou sarà il padre di Ozi, Dean-Charles Chapman interpreterà Chance, la guida di Ozi, e RuPaul doppierà Gurd, il figlio ed erede di Mr smiley.

Al centro della trama del lungometraggio ci sarà il rischio che una foresta in Indonesia venga totalmente distrutta. Al centro della trama ci sarà l'orango Ozi che rimane orfana quando l'area in cui vive viene totalmente bruciata.

Tra i produttori del progetto ci saranno Appian Way Productions, di Leonardo DiCaprio, e Mike Medavoy che ha dichiarato: "Far parte di Ozi, un film che ha fatto collaborare le menti creative di tutto il mondo è un vero piacere e sono felice che ci siamo assicurati un cast stellare".

Lla sceneggiatura del lungometraggio è stata frmata da Ricky Roxburgh, mentre alla regia c'è l'esordiente Tim Harper. Le musiche originali saranno composte da un artista indonesiano e ulteriori dettagli del progetto verranno annunciati prossimamente.