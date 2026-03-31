La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura Dern

La storia di Jeffrey Epstein sarà al centro di una nuova serie tv che vedrà protagonista Laura Dern nel ruolo di una giornalista che indaga sui crimini compiuti dal miliardario.

L'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva del progetto che sarà tratto dal libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story scritto da Julie K. Brown.

Cosa racconterà il progetto

Sony Pictures Television sarà coinvolta nel progetto che verrà prodotto da Hyperobject Industries di Adam McKay. Al centro della trama ci sarà la reporter che ha scoperto un accordo segreto tra Jeffrey Epstein e i procuratori federali.

Laura Dern sarà coinvolta nel progetto

Gli eventi raccontati nelle puntate con star Laura Dern si ispireranno all'esperienza della giornalista mentre lavorava per i Miami Herald, trascorrendo molti anni compiendo un'indagine per individuare circa 80 vittime, intervistando alcune delle donne coinvolte, e riuscendo a far emergere i crimini che hanno poi portato agli arresti di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

A scrivere la sceneggiatura è stata Sharon Hoffman (Mrs. America, House of Cards) che sarà inoltre showrunner e produttrice esecutiva insieme a Eileen Myers (Masters of Sex). Nel team della produzione ci sarà spazio anche per McKay, Kevin Messick, Brown e Dern.

Il ritorno di Laura Dern sugli schermi televisivi

L'attrice, prossimamente, dovrebbe essere coinvolta anche nella realizzazione della prossima stagione di Big Little Lies. Laura, infatti, sembra destinata a riprendere il ruolo di Renata Klein nel terzo capitolo della storia. La scrittrice Liane Moriarty ha raccontato, presentando il romanzo sequel, che è stata proprio l'interpretazione della star a spingerla a lasciare maggiore spazio al personaggio tra le pagine.

I prossimi episodi dello show targato HBO compieranno un salto temporale, mettendo al centro degli eventi i figli delle protagoniste.